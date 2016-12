Un nuovo modo di vivere la vacanza: come cambia il lusso in Trentino

14:27 - Chi sceglie la propria vacanza in modo consapevole, non preferisce una destinazione solo perché "va di moda" ma lo fa - oltre che per rilassarsi e divertirsi - soprattutto perché quella località gli può trasmettere emozioni che in città non può provare. Quando si sceglie un albergo vale la stessa regola: deve poter comunicare il territorio a cui appartiene, deve far sentire l'ospite a suo agio come a casa propria ma deve anche regalare emozioni che non si possono provare a casa propria.

Il concetto è semplice ma va messo in pratica fino in fondo: oggi il vero lusso non sta nell'ostentazione della ricchezza di un albergo ma nella ricerca del massimo confort da offrire all'ospite, che deve sentirsi libero da ogni vincolo. E libero di desiderare e di chiedere. Ne abbiamo parlato con alcuni albergatori del Trentino che hanno creduto in questo nuovo modo di concepire la vacanza e che si sono associati nel Consorzio Trentino Charme (www.trentinocharme.it), proponendo un modello di ospitalità che sta facendo proseliti anche in altre regioni d'Italia, dalla Sicilia (l'Hotel Villa Carlotta a Taormina, ad esempio) alla Toscana (il Riva Lofts al Parco delle Cascine a Firenze).



Cosa sta dietro a questo nuovo concetto di vacanza e di lusso? "La cura per i dettagli che fanno la differenza. Attenzione e disponibilità ad ogni desiderio dell'ospite", ci dice Clelia Corona, presidentessa di Trentino Charme e proprietaria dello Chalet nel Doch, un albergo diffuso con solo tre baite e quattro suite in una radura all'interno del fitto di un bosco, non lontano da San Martino di Castrozza (www.chaletneldoch.com).

"Così come è finito il tempo degli animatori petulanti nei villaggi, allo stesso modo non vogliamo nemmeno costringere l'ospite a svegliarsi in tempo per fare colazione entro una certa ora. Deve sentirsi libero di stare in camera quanto tempo vuole così come di chiederci, ad esempio, di organizzare un'escursione per fare un pic-nic in quota - noi le facciamo con i lama e i cavalli - o di accompagnarlo a fare una sciata d'inverno. All'ingresso della baita che ospita la zona living nella mia struttura c'è un cartello che dice che "questa casa non è un albergo". Ed è vero. E il benessere sta anche e soprattutto nelle piccole cose: le nostre baite sono state recuperate usando i materiali tradizionali come la pietra, il larice e l'abete bianco tagliato a mano. Negli interstizi abbiamo messo della vera lana grezza, il massimo in fatto di isolanti naturali. Chi soggiorna da noi si sente davvero come avvolto nell'abbraccio di una calda coperta".





Quale è l'esempio più eclatante di questa filosofia?

"Il Vivere Suites and Rooms ad Arco, a pochi chilometri dal Garda, ha sei camere con giardino privato in una struttura di design nascosta tra le vigne. Il cliente si sveglia e trova la colazione servita nel paio davanti alla piscina e poi può non vedere più un cameriere o un concierge per il resto della giornata. Se ha bisogno di qualsiasi cosa, fa uno squillo e in pochi secondi arriva qualcuno a sia disposizione. Chiamarlo "agriturismo" è decisamente riduttivo. Tra i servizi gratuiti che offre agli ospiti c'è anche il noleggio di una Vespa Piaggio".



Una regola che vale per tutti gli associati...

"Questo standard è il nostro modo di proporci sul mercato. Chi sceglie lo Suite Hotel Castelir a Panchià sa che il proprietario è socio del Golf Club locale e può accompagnarlo volentieri a tirare qualche colpo. Il Relais Vecchio Maso regala tutti i giorni ai propri ospiti una Guest Card che permette loro di entrare gratuitamente in tutti i musei del Trentino e li conduce in giro per degustazioni nelle migliori cantine della zona. Il Villa Kofler a Campitello porta gli ospiti a cena e a dormire in un rifugio d'alta quota nel Gruppo del Sella così come il ristorante di Villa di Campo a Comano è pronto a preparare su richiesta menu a km.0 per qualsiasi tipo di intollerante alimentare".



Che tipo di strutture seguono questi concetti dell'EasyChic?

"Le più diverse, dal maso d'epoca di alta montagna arredato con mobili e complementi di un secolo fa come il Maso Doss all'hotel di design sotto le piste da sci come il DV Chalet, entrambi a Campiglio. Finanche ad un albergo tradizionale, arredato in stile viennese, come il Carpe Diem a Vigo di Fassa. Un requisito fondamentale per noi è che l'accoglienza nelle strutture sia fatta in prima persona dai proprietari e tutti rispettiamo questo principio".



Perché tutto ha origine in Trentino?

"Perché forse in questa zona c'è una cultura dell'ospitalità più evoluta e perché ci si deve confrontare quotidianamente con il turista straniero e con un'offerta ampia e concorrenziale. Siamo obbligati a stare al passo con i tempi e a comprendere in anticipo le esigenze della clientela e i trend del mercato nel lungo periodo. I numeri ci dicono che la nostra filosofia ha successo e che questa è la strada giusta da seguire".