Trieste: l'Area Marina di Miramare

09:49 - Vicino a Trieste c’è una splendida area marina, la prima istituita in Italia, meta perfetta per godere di un po’ mare e non solo. Qui, infatti, avrete modo di visitare anche il castello omonimo e il parco che lo attornia. Questo luogo così speciale è la Riserva Naturale Marina di Miramare.

TRA MARE, MACCHIA MEDITERRANEA E UN CASTELLO - La Riserva Naturale Marina di Miramare, istituita nel 1986 e affidata alla gestione dell'Associazione Italiana per il WWF è situata ai piedi del promontorio di Miramare, propaggine litoranea incastrata tra il porticciolo turistico di Grignano e la riviera di Barcola. Intorno al Castello di Miramare vengono concentrate le visite subacquee guidate con autorespiratore. Il litorale del Golfo di Trieste è vario e frastagliato.

Qui troverete spiagge ghiaiose e ciottolose, rocce e piccoli arcipelaghi. Da Monfalcone poi fino alla città di Trieste la costa è quasi rettilinea, rocciosa e immerse in una ricca macchia mediterranea. Dalla città di Trieste, invece l’arco costiero s’incurva nei due grandi valloni di Muggia e Capodistria, profondi golfi dove la costa bassa, a spiaggia, si alterna a quella moderatamente alta e rocciosa in un susseguirsi di insenature, piccole baie e scogli.

Le rocce sono quelle del Carso che arrivano fino al mare, ricoperte da una straordinaria vegetazione mediterranea, in cui si mescolano mirti, oleandri, ginestre, lecci, cipressi, pini marittimi, olivi ,fichi, sambuchi, rosmarini e lauri. Qui poi tra natura e mare meraviglioso svetta il Castello di Miramare immerso nel verde del suo parco, con l’antistante riserva marina. E se vi venisse voglia di un po’ di storia e arte, ricordatevi che il castello di Miramare è anche museo.

Mentre all'interno dei giardini si trova anche un piccolo edificio, sede operativa dell'Area Marina, che ospita il Centro visite: nel percorso multisensoriale avrete la sensazione di camminare sul fondale marino. Vedrete diversi acquari e una vasca tattile dove è possibile toccare alcune specie di invertebrati marini.

Tra le diverse attività di cui potrete godere ci sono: le visite guidate, le visite guidate di seawatching (su prenotazione), le immersioni con autorespiratore ad aria per subacquei forniti di brevetto, laboratori didattici e molto altro. In più da poco tempo è operativo il Progetto Terre@Mare, progetto tecnologico ambientale finalizzato a monitorare e mappare scientificamente la biodiversità presente nell’Area Marina Protetta AMP di Miramare e nel Golfo di Trieste.



Per maggiori informazioni: www.terremare.net