21 agosto 2014 Trentino: trekking, laghi e relax Tanti modi di vivere il Trentino durante le ferie estive dalla vela alle passeggiate nella natura per giorni immersi nella bellezza delle alte vette della regione

10:18 - Immaginate la vostra estate in montagna tra torrenti, alte vette, aria pulita e tanta natura? Bene, preparate le valige direzione: Trentino e lasciatevi stupire da tutto quello che di bello può offrirvi: trekking, sport d’acqua, laghi limpidi come il mare e tanto altro ancora.

TRA ACQUE LIMPIDE, SENTIERI E ARIA PURA - Sono quasi trecento i laghi che puntellano il territorio del Trentino. Impossibile visitarli tutti. Tra i tanti non lasciatevi scappare il Garda Trentino, il Lago di Ledro, uno specchio d’acqua incastonato nell'omonima valle che rappresenta una vera e propria palestra verde all’aria aperta. E poi ancora: il Lago di Molveno, sull’Altopiano della Paganella, con la sua splendida spiaggia verde e Caldonazzo, in Valsugana.

Amate gli sport d’acqua? Bene, siete nei posti giusti perché in numerosi laghi della regione nonché nei fiumi e nei torrenti si possono praticare numerose discipline sportive, a cominciare dalla vela e dal windsurf, attività per le quali il Garda Trentino può essere considerato una specie di tempio. A voi non resta che approfittare del Peler, il vento che soffia fino a mezzogiorno da nord, e dell’Òra, la brezza proveniente da sud che aumenta di intensità nella parte trentina, e darvi al vostro sport preferito.

Se amate la vela i vostri laghi sono: Lago di Garda, Lago di Ledro, Lago di Molveno e i Laghi di Levico e Caldonazzo, dove operano circoli come l’Associazione velica trentina, il Circolo nautico e Draghi di Lago, che promuovono la disciplina del dragon boat, imbarcazione a remi importata dalla Cina.

Il Lago di Caldonazzo inoltre offre anche la possibilità di praticare lo sci d’acqua. Se invece siete appassionati di rafting il vostri fiumi sono: il torrente Noce in Val di Sole, che conta ben cinque diversi centri specializzati, e l’Avisio in Val di Fiemme che conta due centri. Nelle stesse acque potrete praticare anche la canoa e l’hydrospeed, il nuoto pinnato che si pratica nel fiume, protetti da una spessa muta. All’acqua preferite il trekking? Bene, il Trentino, grazie alla sua particolare morfologia, alle sue valli selvagge e alle imponenti montagne, è uno dei luoghi più apprezzati per camminare.

Gli oltre cinquemila chilometri di sentieri, sempre curati e segnalati, permettono di esplorare tutto il territorio. Ma tra i tantissimi percorsi alcuni meritano un'attenzione particolare: il Dolomiti di Brenta Trek, un anello suddiviso in 17 tappe, che si sviluppa attorno all’omonimo massiccio dolomitico; il Trekking delle Leggende, 200 km divisi per tappe, che si snodano lungo le valli di Fassa e Fiemme e la zona di San Martino di Castrozza e il Pala Ronda Trek, l'anello che permette di girare attorno alle Pale di San Martino.

E per rendere sicuro il vostro cammino affidatevi alle guide alpine della regione. Presenti in ogni valle con un ufficio aperto al pubblico, sono organizzati in cinque Scuole di alpinismo e scialpinismo e in otto Gruppi Guide. Insieme a loro è possibile organizzare escursioni che durano uno o più giorni oppure partecipare ai corsi che insegnano a scoprire l’affascinante mondo della montagna.



