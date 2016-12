Treno a vapore per il Lago d’Iseo

15:37 - Tutto quello che desiderate per il vostro ponte del 1° maggio è natura, ritmi lenti e un’atmosfera semplice e un po’ retrò? Bene, la gita che fa per voi è a bordo del “TrenoBLU”. Il trenino a vapore turistico che porta fino al Lago d’Iseo .

- L’iniziativa ‘TrenoBLU - Treni turistici per il Lago d’Iseo… e non solo’, quest'anno alla sua ventunesima stagione, prevede sempre partenze da Bergamo, Milano e Brescia in direzione soprattutto del Lago d'Iseo ed i suoi dintorni, senza dimenticare altre interessanti località lombarde. Da sottolineare che le manifestazioni in calendario si svolgeranno esclusivamente con treni storici a vapore, trainati da una sbuffante locomotiva del 1913 (la mitica 625-100, detta la “Signorina” che, ha festeggiato con noi il suo centenario proprio lo scorso anno), con le tipiche carrozze “centoporte”, dalle classiche panche in legno, degli anni ’30 del secolo scorso (oggi preservate nel parco storico della Fondazione FS).Il viaggio si svolgerà principalmente lungo la linea turistica (Bergamo -) Palazzolo sull’Oglio - Paratico Sarnico, una linea rimasta chiusa nella tratta finale per quasi 30 anni e riattivata nel 1994 grazie all’iniziativa di FBS, Trenitalia e RFI, WWF, enti locali e aziende private. Dalla fine di aprile a giugno e poi da settembre a novembre, in numerose occasioni verranno quindi proposte interessanti iniziative rivolte a tutti coloro che vorranno passare una giornata al lago o immergersi in qualche evento enogastronomico, a stretto contatto con la natura e lontani mille miglia dal caos stradale. E per tutti coloro che hanno voglia di allungare il viaggio sul treno storico sono quasi sempre disponibili anche delle proposte a “pacchetto completo” comprensive di viaggio in treno, escursione in battello, pranzo tipico in ristorante e visite a borghi interessanti. Non mancano poi le occasioni per scoprire vini e spumanti di Franciacorta e Val Calepio in una limitata serie di bottiglie con etichetta ‘Selezione TrenoBLU.Per maggiori informazioni: www.ferrovieturistiche.it Per conoscere il meteo sulla Lombardia in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it