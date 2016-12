Silence Therapy: viaggio benessere

16:41 - Siete rientrati da pochi giorni dalle ferie ma vi sentite già stressati e non vedete l’ora di ripartire per le vacanze? Bene, provate a dare un’occhiata qui di seguito. Per voi alcuni tra i più affascinanti luoghi d’Italia, dal Trentino alla Sardegna, dove è possibile sperimentare la Silence Therapy. Perché si sa, niente rigenera di più del silenzio benefico a contatto con la natura. A voi non resta che scegliere il posto che preferite per ritrovare la pace perduta.

SILENCE THERAPY: MONTAGNA, LAGO O COLLINA? Se amate gli scenari di montagna uno dei posti migliori dove godere del silenzio e del relax è Burgusio (BZ) dove ad attendervi c’è il Romantik Hotel Weisses Kreuz (www.romantikhotels.com) con il suo centro wellness & SPA Aura Mea. Preparatevi a godere dei benefici dell’idromassaggio in terrazza, a 36° per tutto l’anno, e della nuova area relax che guarda le vette, santuario della quiete in cui sdraiarsi su lettini ad acqua e sala relax spa.

Il pacchetto vacanza adatto al vostro viaggio si chiama per l’appunto : "Sentirsi al settimo cielo" (252 euro) e vi dà la possibilità di abbandonarvi ad un massaggio Vitalstone con olio eterico e sassi caldi (ca. 75 min.), un sonoro massaggio con le campane tibetane capace di sciogliere qualsiasi tensione (ca. 45 min.), un bagno nel dondolo sospeso al vapore a 45° (ca. 50 min.) e un rituale massaggio Rosalpina (ca. 75 min.). Per i trattamenti vengono utilizzati esclusivamente prodotti di qualità dell’Alto Adige a base di essenze di erbe e piante locali come arnica, cirmolo, rododendro e iperico.

Sempre in provincia di Bolzano c’è un altro hotel che offre trattamenti adatti alla vostra Silence Therapy, l’Excelsior ****S Mountain | Style | Spa | Resort di San Vigilio di Marebbe ( www.myexcelsior.com ). Cosa potete fare di buono per godere dei benefici delle Dolomiti? Mettere lo smartphone in modalità offline, sedersi su un bel prato del Parco Fanes-Senes-Braies e leggere le leggende ladine ben narrate da Carlo Felice Wolff, il romanziere del ciclo epico del Regno di Fanes.

L’hotel invece vi verrà in aiuto con la calma che si respira nelle sue sale, dal ristorante alla hall con caminetto e biblioteca, dalla Cigar room alla stube tirolese. Mentre per fare in modo che il vostro corpo e la vostra mente si depurino dal rumore, nell’area Fit&Fun del Castello di Dolasilla, tempio del benessere su 5 piani, si possono seguire le lezioni di Qi gong e meditazione di Willy, con pratiche ed esercizi dolci che riequilibrano l’armonia interiore.

Alla montagna preferite il lago? Bene, raggiungere Riva del Garda. Qui potrete alloggiare presso l’hotel Lido Palace (www.lido-palace.it) con la Ritual Suite, un luogo intimo, composto da più ambienti – bagno Raxul privato, idromassaggio e pancone SPA – in cui da soli o in coppia ci si può concedere il lusso di trattamenti per il viso e per il corpo esclusivi, ritagliati su misura. Il rituale di coppia “Private Suite of Sultan” è un momento a due che inizia con il Bagno di Cocco e Bacche di Goji, per proseguire con un’esfoliazione al Ginger, Wasabi e Bamboo e passare poi attraverso il calore secco del Bagno Romano con un impacco nutriente ed antiossidante al Baobab e Mango, concludendo il percorso con il Massaggio di coppia all’Orchidea e Polvere di Perle. Profumi d’oriente ed inebrianti essenze fanno volare l’immaginazione verso terre esotiche lontane.

Se invece preferite trascorrere qualche giorno tra gli scenari incredibili della Toscana, a Borgo San Lorenzo, Fi, potrete alloggiare presso il Monsignor della Casa Country Resort & Spa di Borgo San Lorenzo ( www.monsignordellacasa.com). Vivrete nel cuore del Mugello, a pochi chilometri da Firenze e due passi dalla rinascimentale villa “La Casa”, dove l’autore del Galateo – che al resort presta il nome - nacque nel 1503. Nei 200 ettari della tenuta dove la natura è sovrana, dimenticherete la routine e vi farete coccolare da massaggi di aromaterapia con oli essenziali (55 minuti, a partire da 80 euro), che vi aiuteranno a rilassarvi riequilibrando i centri nervosi fisici e psichici.

Infine per tutti coloro che amano il mare, in Sardegna, sul lato occidentale del Golfo degli Angeli, non lontano dalla Baia di Chia (CA), l’habitat preferito dai fenicotteri rosa c’è l’Hotel Aquadulci (www.aquadulci.com) con il suo lussureggiante giardino dove in un gazebo in bambù, all’ombra di palme e Bougainville, gli oli essenziali vegetali biologici di mirto, ginepro, lavanda, rosmarino ed elicriso aspersi sulla vostra pelle riusciranno a riequilibrare le energie perse. L’Aquadulci è il luogo votato alla distensione del corpo e dello spirito.



Non vedete l'ora di raggiungere il vostro luogo preferito, cominciate a guardare questo video