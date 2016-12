Panorami: i masi con vista

17:08 - Una fotogallery con i panorami più belli dell'Alto Adige, visti dalle terrazze e dai campi di alcuni dei più spettacolari masi Gallo Rosso, il marchio che dal 1999 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. Lo scopo principale di Gallo Rosso è sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura, come l'ospitalità, la ristorazione contadina, la produzione di prodotti gastronomici genuini e l’artigianato autentico. La filosofia dell’Associazione Gallo Rosso è avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini. Per informazioni www.gallorosso.it.