Notte di San Lorenzo, stelle e desideri

10:33 - Non c’è estate che si rispetti se non si è contemplata la volta celeste durante la Notte di San Lorenzo. Allora, per rispettare e non mancare alla tradizione, ecco a voi alcuni tra i luoghi più suggestivi del nostro Paese adatti a trascorrere una perfetta notte stellata. Cominciate a pensare ai desideri da affidare alle stelle e partite alla volta della meta del vostro cuore.

– Per tutti coloro che desiderano trascorrere la notte di San Lorenzo su alte vette il luogo perfetto è sicuramente(BZ), chiamato anche “la porta sulle Dolomiti” per la sua vista privilegiata sulle Tre cime di Lavaredo. Qui, tra scenari incantevoli di montagna ad aspettarvi c’è il Romantik Hotel Santer ( www.romantikhoteels.com ) con il suo romanticissimo rifugio che dista una ventina di minuti in macchina o un’oretta di passeggiata dal lago di Braies, a seconda che voi siate o meno degli sportivi. Assaggerete un tipico spuntino Tirolese a base di speck, formaggio, salsicce affumicate, una fetta di strudel accompagnato da un bicchiere di buon vino dell’Alto Adige. Un consiglio: dopo lo spuntino godetevi l’aria limpida di montagna e il leggendario panorama dolomitico. Non sarà difficile per voi avvistare la Via Lattea. Il prezzo del pacchetto “Pic-chic” è di euro 40 a persona escluso il pernottamento (minimo 2 - massimo 8 persone).Se ad un rifugio tirolese preferite invece una elegante e antica dimora dirigete i vostri passi verso(VE). Una villa del 17° secolo ( www.romatickhotels.com ) vi accoglierà con il suo parco che guarda alle Rive del Brenta, i piatti raffinati preparati per voi dallo chef e il cesto preparato su prenotazione e imbandito di delizie che stuzzicano il palato: mini sandwiches con lattuga e formaggio, salmone affumicato, insalata di camut alle verdure, polpettine di tonno, acqua gassata e, per brindare ai propri desideri, il miglior prosecco locale. Stendetevi sull’immenso prato che circonda la tenuta e tra un sandwiches e l’altro ammirate la volta celeste per un’incantevole notte di San Lorenzo.Amate la campagna toscana? Bene allora la meta adatta è(GR) dove il Montebelli Agriturismo e Country Hotel ( www.montebelli.com ) organizza su richiesta per gli appassionati di stelle incontri con Associzioni locali di Astronomia, per dare vita a splendide serate col naso all’insù, alla ricerca di sogni, desideri e risposte nel cielo infinito. Un consiglio: tenete a mente che uno dei luoghi che consente la miglior visuale è la Grande Quercia, simbolo di Montebelli. Mentre per i più avventurosi c’è il magico labirinto, nel quale lasciarsi guidare dalla luce delle stelle. La serata include una cena, proposta a 40 euro a persona, e aperta anche agli esterni.Se invece siete tra quelli che desiderano trascorrere la magica notte di San Lorenzo immersi nell’affascinante natura dell’Umbria, allora il vostro luogo ideale si trova a(PG) ed è un’antica torre di avvistamento medievale trasformata in raffinato relais, il Romantik Hotel Tenuta di Canonica ( www.tenutadicanonica.com ). Alla proprietà, affacciata sulla valle del Tevere, appartengono 22 ettari di bosco e 2mila tra ulivi ed alberi da frutto. Il luogo adatto per passeggiare tra romantici sentieri e per sdraiarsi sull’erba per gustare del pic-chic a base di torta al testo della Tenuta di Canonica, farcita con formaggi o salumi tipici umbri, uova sode o frittate, plum cake salato ripieno di verdure, sfogliatelle farcite con zucchine e melanzane, dolcetti e biscottini, torta di mele, acqua e vino. E per la notte delle stelle cadenti potreste sempre noleggiare una vespa per una piacevole gita attorno al Lago Trasimeno per cercare un posticino adatto all’avvistamento stelle!- Niente né la montagna né la campagna fanno al caso vostro. Voi volete il mare per la vostra notte dei desideri. Bene, ecco a voi due proposte marine che possono fare al caso vostro: leo la irresistibile e affascinante. Per chi preferisce la Sardegna a Bonassola (SP) ad attendervi c’è La Francesca Resort ( www.villaggilafrancesca.it ) dove, telo in spalla, potrete godere della “light free” zone, il luogo del vostro avvistamento stelle. In più il resort mette a vostra disposizione anche dei binocoli e, su prenotazione, il “cestino delle stelle” uno scrigno di prelibatezze da gustare semisdraiati sulle chaise-longue della terrazza. www.villaggilafrancesca.it. Se invece la vostra scelta è la Sardegna a(CI), situata sull’incantevole Isola di San Pietro, c’è l’alloggio che fa al caso vostro: il Poecylia Resort ( www.poecyliaresort.it ) che grazie alla la sua straordinaria posizione, e grazie ad un “inquinamento luminoso” praticamente inesistente, rappresenta il punto d’osservazione ideale per attendere la stella cadente che realizzerà i vostri desideri. Su richiesta poi potrete gustare un buonissimo happy hour “by night” sulla Punta del Capo.E se volete dare un'occhiata a uno dei luoghi descritti, guardate questo video...