Menfi, la città del sole e del vino

13:56 - Nel sud della Sicilia c’è un lembo di terra baciato dal sole, suggestivo e incontaminato. Questo piccolo paradiso in terra è la Valle del Belice, un territorio generoso, frutto dell’osmosi tra gli elementi più caratteristici dell’isola e quelli africani, portati dal vento e dal mare. E proprio qui, tra terra e mare sorge uno dei posti più incantevoli di tutta la provincia di Agrigento, Menfi. Meta perfetta per un viaggio tra mare, sole, testimonianze archeologiche, filari di vigneti, uliveti e campi di grano.

Cominciate ad immaginare une poi ancora:. Siete nelleAttraversata dai fiumi Belice e Carboj, il borgo è uno scrigno ricco di bellezze paesaggistiche come lae la, culturali e storiche.Abitata fin dal periodo romano bizantino, ne è una prova la necropoli pavimentale recentemente ritrovata a, Menfi dà il benvenuto a chiunque voglia visitarla con la. Una volta giunti nel borgo, prima ancora di immergervi nella natura straordinaria del posto, fate una passeggiata nel centro,e qui date un’occhiata a, con il suo meraviglioso portico di colonne doriche in pietra arenaria, ae sicuramente al monumento più antico di Menfi, ildel 1238.Bene, ora dopo tanta cultura è arrivato il momento di godersi la bellezza della Spiaggia delle Solette di Porto Palo, del “Serrone Cipollazzo”, un’area collinare ricoperta di sabbia fino all’altezza di 60 metri e della collina “Capparrina di Mare”, ricoperta da una fitta vegetazione di palme nane. Una curiosità su Menfi: la bella cittadina, per chi non ne fosse al corrente, fa parte dell’, prodotto molto amato da essere celebrato anche con una festa dal nome Inycon. Un evento molto importante che ogni anno, a cavallo tra il mese di giugno e luglio, rende omaggio non solo al mondo del vino ma anche ai sapori unici della gastronomia siciliana.Vi è venuta voglia di sapere un po’ di più su questo pregiato prodotto? Bene allora dirigetevi verso lala più grande azienda vitivini cola siciliana, che prende il nome da un feudo citato nel romanzo di Tomasi di Lampedusa: il Gattopardo e godetevi una delle tante visite che organizza la cantina alla scoperta dei vigneti. Ogni visita si conclude con la degustazione dei vini.