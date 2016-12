Luoghi del Cuore: al via il censimento 2014

15:55 - Finalmente è ricominciato uno dei censimenti più importanti a riguardo della salvaguardia di beni culturali. L’evento in questione è la 7ª edizione de “I Luoghi del Cuore”, organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un progetto che parla a tutti noi italiani attraverso il linguaggio dell’emozione e che ci invita a partecipare in prima persona alla salvaguardia dei luoghi che amiamo. Claim di quest’anno: il tifo. Perché la nostra Italia ha bisogno di voci entusiaste e convinte che gridino tutto l’amore e la voglia che c’è in loro di salvare dall’incuria i luoghi del nostro Paese.

7°EDIZIONE DEI LUOGHI DEL CUORE – Se vi state chiedendo cosa si intende per luoghi, la risposta è semplice. Con questo nome il FAI indica qualsiasi posti come giardini, chiese, uliveti, spiagge, palazzi, mulini, borghi e anche paesaggi. Luoghi cari che, come da tradizione, ciascuno di noi può segnalare singolarmente o con la nuova modalità che può essere definita come "tifo organizzato". Un vero proprio gioco di squadra che vede la nascita di comitati spontanei all’interno dei quali ciascuna persona partecipa in maniera attiva all'interno di un gruppo che individua un bene da salvare. Un luogo dei cuori, insomma, di tanti cuori. Per questo, visto il grande successo della precedente edizione, verrà data una possibilità particolare a quei beni che riceveranno almeno mille segnalazioni: potranno presentare al FAI una richiesta di intervento secondo le linee guida che verranno diffuse nel 2015, dopo l'annuncio dei risultati. Siete curiosi di sapere i risultati della scorsa edizione.



Quest'anno inoltre, in occasione dell'imminente appuntamento di Expo Milano 2015, il censimento rivolgerà una particolare attenzione ai luoghi legati al tema del grande appuntamento di Milano “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Verrà infatti creata una classifica (che sarà evidenziata in un’area dedicata del sito www.iluoghidelcuore.it) dedicata ai luoghi della produzione e della trasformazione alimentare: pascoli, vigneti, uliveti, mulini, caseifici, malghe. Inoltre il vincitore di questa particolare sezione, a prescindere dalla posizione nella classifica generale dei luoghi più votati, sarà oggetto di un intervento, previa approvazione di un progetto che dovrà essere presentato al FAI, sostenuto dalla Fondazione e da Intesa Sanpaolo. In occasione del censimento il sito www.iluoghidelcuore.it avrà una veste tutta nuova, integrata con nuove funzionalità e strumenti utili a promuovere la raccolta di segnalazioni a favore del proprio luogo del cuore.



Ci sarà un'area riservata ai comitati, dove i singoli gruppi di cittadini che si sono uniti per lo stesso obiettivo potranno registrarsi per promuovere e comunicare la propria attività di raccolta voti, inserire notizie e segnalazioni, aggiornare le condizioni del sito da salvare, raccogliere firme virtuali, postare foto e videogallery e scaricare materiale personalizzato, come banner e locandine. Sarà lanciata anche l’APP de “I Luoghi del Cuore”, tramite la quale agli utenti sarà possibile votare i propri luoghi favoriti da mobile e caricare sulle pagine dedicate video o fotografie in tempo reale del luogo che intendono segnalare. Il censimento è realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO – Potete votare il vostro luogo preferito dal 13 maggio fino al 30 novembre 2014 sul sito www.iluoghidelcuore.it, attraverso la APP “I Luoghi del Cuore”, disponibile per Android e IOS, o compilando la cartolina presente nei Beni e nelle Delegazioni FAI e presso le filiali Intesa Sanpaolo.



Per maggiori informazioni e per votare il vostro luogo del cuore: www.iluoghidelcuore.it