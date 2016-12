2 aprile 2014 La Toscana e le sue fortezze: la Rocca del Cerruglio Tra storia e leggenda scopriamo un piccolo gioiello medievale alle porte di Lucca Tweet google 0 Invia ad un amico

18:45 - La Madonna, inutile dirlo, può davvero molto; e nella cittadella di Montecarlo, in provincia di Lucca, la leggenda vuole che la sua apparizione sia stata davvero provvidenziale per gli abitanti del borgo messi sotto assedio dalle soldatesche pisane.

Montecarlo è un incantevole borgo immerso nelle colline della Lucchesia noto per la produzione di ottimo vino, fu fondato nel 1333 dal futuro imperatore Carlo IV di Boemia, a cui deve il suo nome (in latino Mons Caroli, il "Monte di Carlo").



Si dice dunque che nella notte del lontano 24 gennaio del 1400 l’esercito pisano tentò di attaccare il borgo di Montecarlo scalando le mura del paese e sorprendendo gli abitanti nel sonno; la Madonna però apparve improvvisamente sulle mura della fortezza e con una grande luce trasformò la notte in giorno, terrorizzando il nemico al punto tale da farlo scappare ed annegare nel Leccio, un piccolo torrente che si era miracolosamente ingrossato ed aveva inondato la campagna circostante. L’apparizione della Madonna, venerata a Montecarlo, viene ricordata come Madonna del Soccorso, e per questo a lei è stata intitolata una delle due torri quadrate della Rocca, chiamata ora “Torre dell’Apparizione”. Il piccolo centro, posto sul crinale della dorsale che separa la Valdinievole dalla Piana di Lucca, raccolse presso la rocca del Cerruglio gli abitanti della Comunità di Vivinaia, dove risiedeva Matilde di Canossa. La fortezza, simbolo storico di Montecarlo, sorge sul punto più alto del colle del Cerruglio a poco più di 150 metri sul livello del mare, e la sua parte più antica, risalente ai primi anni del XIV secolo, ha l'aspetto di un triangolo isoscele.



Le parti più antiche della fortificazione sono riconoscibili ancora oggi nell'area nord-ovest della cinta difensiva, costituite da una possente torre semicircolare di pietra e ancora merlata, vertice del triangolo, e dalle due torri gemelle a sezione quadrilatera che la collegano alla cortina muraria, anche queste costruite in pietra salvo alcune parti in cotto. Il fronte rivolto alla città è anch’esso in cotto, con una bella torre semicircolare e doppia cortina muraria: l'esterna merlata e quella interna dotata di una apparato difensivo a sporgere provvisto di beccatelli (cioè mensolette che permettevano di dare appoggio ad una parte di edificio di pianta maggiore di quella sottostante) in pietra.

La Rocca fu ampliata nel '400 ad opera di Paolo Guinigi Signore di Lucca e completata nel 1555 per ordine del Granduca Cosimo I dei Medici. Lo stesso Granduca visitò personalmente Montecarlo e dispose ampi lavori di fortificazione fra cui l'imponente bastione di Piazza d'Armi.



Quando le condizioni politiche generali cambiarono, i Granduchi abbandonarono i dispendiosi progetti e le opere militari; nel 1775 Pietro Leopoldo mise in disarmo la fortezza e la smantellò. Il complesso fu successivamente battuta all’asta e ceduta a privati, cosicché da quasi cent’anni la rocca è di proprietà della famiglia Pardocchi-Menchini, che provvede a mantenerla e a restaurarla. Sulla rocca si innestano le mura cittadine, ancora oggi per la maggior parte intatte, Restano integre anche tre porte: la Porta Fiorentina e la più piccola Porta a Lucca originarie del trecento, e la Porta Nuova, cinquecentesca. La Rocca del Cerruglio è aperta al pubblico durante la stagione estiva; la sale ed i cortili, tutti rinnovati, possono ospitare mostre ed eventi culturali.



