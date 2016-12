In viaggio su treni antichi lungo "Binari senza Tempo"

12:16 - Tutto quello che desiderate è un viaggio slow che vi faccia assaporare le bellezze di alcune tra le più affascinanti località del nostro Paese ma rigorosamente dal finestrino di un antico treno a vapore o magari di una littorina anni ’30? Bene, siete fortunati il vostro sogno è realizzabile e ha il nome di “Binari senza Tempo”, le quattro spettacolari linee ferroviarie, tra natura e arte, nate esclusivamente per i treni storici della Fondazione FS Italiane. E voi quale preferite tra la “Ferrovia del Lago”, la “Ferrovia della Val d’Orcia”, la “Ferrovia del Parco” e la “Ferrovia dei Templi”? Provate a dare un’occhiata qui di seguito e scegliete la tratta ferroviaria che più corrisponde all’idea di viaggio che vi siete fatti.





QUATTRO PERCORSI TRA NATURA, ARTE E STORIA - Le quattro tratte ferroviarie, scelte dalla Fondazione FS Italiane per il loro alto valore storico e paesaggistico e per la bellezza dei territori attraversati dai diversi tracciati sono entrate a far parte di un vero e proprio “museo dinamico” che la Fondazione stessa vuole preservare dall’incuria e valorizzare. Ecco a voi le linee ferroviarie che fanno parte di “Binari senza Tempi”: “Ferrovia del Lago”, da Palazzolo sull’Oglio fino a Paratico/Sarnico; “Ferrovia della Val d’Orcia” che da Asciano porta fino a Monte Antico viaggiando attraverso l’incantevole paesaggio delle “Crete Senesi” ; “Ferrovia del Parco”, la seconda ferrovia più alta d’Italia -dopo il Brennero, che da Sulmona conduce a Castel di Sangro e passa attraverso la località di Roccaraso e i boschi della Majella. Infine: la “Ferrovia dei Templi” che parte da Agrigento Bassa e conduce fino a Porto Empedocle, passando attraverso lo spettacolo dei Templi della Magna Grecia, Patrimonio Unesco. Siete curiosi di sapere quali treni vi porteranno attraverso il verde, l’arte e la bellezza del nostro Paese? Preparatevi ad accomodarvi su locomotive a vapore, carrozze in legno primi ‘900 e “Littorine”.



INFORMAZIONE SULLE DIVERSE TRATTE - La linea che da Palazzolo sull’Oglio-Paratico conduce fino a Sarnico, la “Ferrovia del Lago” è stata aperta all’esercizio nel 1876 e chiusa al traffico viaggiatori regolare dal 1969 ed è sopravvissuta fino ad oggi grazie ad un servizio, unico in Europa, di trasporto lacustre delle “sale ferroviarie” (le ruote dei treni) che venivano prodotte dalla ex-ILVA di Lovere (BG) e poi caricate su speciali carri merci. Attività cessata a metà anni ’90, la ferrovia è rimasta attiva per treni storici e turistici organizzati dall’Associazione “Ferrovia Basso Sebino” in collaborazione con Ferrovie dello Stato.



La “Ferrovia della Val d’Orcia” che da Asciano porta fino a Monte Antico, è stata chiusa al servizio viaggiatori regolare nel 1994 ma è sempre rimasta attiva per treni speciali, diesel o a vapore, risultando la tratta italiana più percorsa da rotabili storici. La linea si snoda attraverso il paesaggio di incomparabile bellezza della Val d’Orcia e delle Crete senesi, attraversando zone ad elevato interesse turistico come Montalcino o il Monte Amiata.



La tratta che da Sulmona conduce a Castel di Sangro, la cosiddetta “Ferrovia del Parco”, ha visto invece la sospensione del servizio viaggiatori regionale nel 2010 e, da allora, solo la circolazione di alcuni treni turistici. La linea è un vero e proprio capolavoro dell’ ingegneria ferroviaria. La ferrovia attraversa il Parco nazionale della Maiella e tocca note località di soggiorno come Roccaraso. A Rivisondoli-Pescocostanzo poi si raggiungono i 1268 metri, conferendo all’amena stazioncina, prossima all’altopiano, il primato di secondo punto più elevato della rete FS dopo il Brennero.



Allora preparatevi alla bellezza di boschi, panorami stupendi e di una vegetazione senza pari. Gioielli che sono valsi alla Ferrovia del Parco anche l’appellativo di “Transiberiana d’Italia”. Aperta nel 1892 fino a Cansano e poi per tappe successive fino a Isernia, subì danni durante il secondo conflitto mondiale tanto che il ripristino si concluse solo alla fine degli anni ’50. Infine la “Ferrovia dei Templi” che da Agrigento Bassa conduce fino a Porto Empedocle costituisce un unicum nel suo genere in quanto parte della tratta attraversa il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”. Aperta nel 1874 e sospesa al traffico regolare nel 1978, ha visto sporadiche circolazioni di treni storici e turistici fino al 2012. Tutti i treni sulle diverse tratte viaggiano secondo un calendario prestabilito. Un consiglio: non fatevi scappare il prossimo appuntamento di Binari senza Tempo dell’8 giugno direzione da Palermo Notarbartolo a Porto Empedocle. I treni storici viaggiano infatti seguendo infatti un calendario prestabilito. Ma per i più esigenti c’è anche la possibilità di noleggiarli. Meglio di così.



Per maggiori informazioni: www.fondazionefs.it