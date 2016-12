Hotel romantici: due cuori e una vacanza

08:00 -

Tutto quello che desiderate per San Valentino è di trascorrere almeno una notte da sogno insieme al vostro amore? Bene, prendete carta e penna e segnatevi la location romantica che più si avvicina al vostro ideale di soggiorno regale.

In Valtellina invece ilè pronto a farvi vivere una festa degli innamorati veramente unica, da favola ma anche un po’ fuori dagli schemi. L’albergo, infatti, immerso tra i vigneti delle Alpi Retiche e con vista mozzafiato sul fondo valle, dispone dicapaci di trasmette emozioni e sensazioni legate all’enologia e al territorio. Qui tutto racconta qualcosa del mondo affascinante del vino, come la, un regno del benessere con tanto vasca idromassaggio con vista sui terrazzamenti, che porta il nome di un altro vino valtellinese. Per il grande appuntamento con S. Valentino, l’hotel ha pensato poi ad unche comprende: uncon crema idratante naturale al latte d’asina per lei e massaggio rilassante con oli essenziali per lui,aperitivo romantico servito in camera,cena a lume di candela presso il ristorante “Il Poggio”, unanella Piccola Oasi del Relax Ortensio Lando sorseggiando un buon bicchiere del vino dedicato al filosofo Ortensio Lando. E per finire: pernottamento in Camera Comfort Matrimoniale, colazione a buffet con prodotti tipici Valtellinesi e torte fatte in casa. Prezzo a persona €160.00. Per maggiori informazioni: www.reticibalzi.it Amate ambienti di charme con una storia antica e possibilmente arredati cone con una spiccata? Il vostro hotel per la notte più romantica dell’anno è senz’altro il, situato nel triangolo della cultura di Venezia: tra il Museo di Punta della Dogana della Fondazione François Pinault, Palazzo Grassi e Palazzo Venier dei Leoni sede della Peggy Guggenheim Collection. Suddiviso in tre piani, l’hotel dispone ditutte diverse una dall’altra, tra le quali la suggestiva Suite Presidenziale con vista sul Canal Grande. Allora preparatevi ad arredi creati con l’utilizzo di tessuti diversi, soffitti cassettoni, finestre dalle forme bizzarre e un arredamento in stile contemporaneo. A completare l’incanto, l’Antinoo’s Lounge & Restaurant, l’esclusivo ristorante affacciato sul Canal Grande, pluripremiato dalla Guida Michelin, dalla Guida ai Ristoranti d’Italia 2014 del Gambero Rosso e recensito nella Guida d’Identità Golose. Per maggiori informazioni: www.centurionpalacevenezia.com Se invece siete degli inguaribili romantici un po’ retro, diciamo legati ai tempi delle corti, il vostro hotel ideale è senz’altro ilche in tempi passati ospitò addirittura l’affasciante. Ed è proprio a Casanova che l’hotel dedica la festa di San Valentino brindando all’amore con una bottiglia di pregiatorealizzata in tiratura limitata, impreziosita da un elegante bigliettino rosso con una citazione di Casanova sull’amore e personalizzata con il nome dei due innamorati che sceglieranno il Castello come loro dimora dal 14 al 15 febbraio. Iluna visita guidata alle cantine e una degustazione di vini, venerdì 14 una raffinata cena al lume di candela alla Tavernetta, il ristorante gourmet del resort e sabato 15 una cena con piatti e prodotti del territorio, allestita all’Hosteria del Castello.Due pernottamenti con cena: 232,00 € a persona se si pernotta al Castello e 202,00 € se si pernotta a La Tavernetta al Castello. Per maggiori informazioni www.castellodispessa.it Sempre rimanendo in tema di castelli, corti e romanticismo, un altro albergo che potrebbe fare al caso vostro è l’. L’albergo propone un modo diverso per celebrare il giorno in cui tutto deve essere perfetto, tenendo conto anche delle esigenze dellei. Il programma di soggiorno prevedecon grandi chef dal 14 al 16 febbraio. Dalle 15.30 alle 17.30, il corso di cucinaè il preludio alla cena delle 20.30, allestita al piano nobile del castello che per l’occasione verrà illuminato da candele. Infine il secondo giorno, dopo una ricca colazione con i prodotti dell’Azienda Agricola, gli argini e le rive del Po diventeranno il vostro scenario privilegiato per un’incantevole passeggiata verso uno dei, che è possibile visitare usufruendo delle agevolazioni previste dalla “card” in omaggio. Il prezzo del pacchetto, pernottamento in camera superior, è di 230 euro a persona in camera doppia, con offerta speciale a 210 euro per i giovani con meno di 25 anni. Inoltre, con l’offerta San Valentino Young, il giorno di San Valentino e per tutto il mese di febbraio, ai giovani con meno di 25 anni che sceglieranno il ristorante dell’Antica Corte Pallavicina, verrà riservato a 60 euro, vini esclusi, e a 73 euro con l’abbinamento dei vini, il Menu degli innamorati, disponibile altrimenti solo 14, il 15 e il 16 febbraio al prezzo di 78 euro a persona. Per maggiori informazioni: www.acpallavicina.com per coppie innamorate sono invece gli ingredienti di un San Valentino presso la, Trequanda Siena. Il week end all’insegna del romanticismo ha inizio venerdì 14 febbraio con la possibilità di scambiarsi solenni promesse d'amore davanti all'(35 km dalla Fattoria) dove anticamente si promettevano amore eterno. E questo per quanto riguarda il primo rituale d’amore. L’altro rituale che vi aspetta è la promessa d’amore fatta nel, un luogo speciale dove si trova l'albero dei baci.la prima costa 242€ a coppia e include 1 notte in camera doppia con bagno, 1 colazione a buffet per due persone, la cena di sabato per due persone, due ore di percorso benessere e la visita guidata della Fattoria del Colle con l’assaggio di Drago e le Otto Colombe; la seconda costa 422€ a coppia e include 2 notti in camera doppia con bagno, 2 colazioni a buffet per due persone, la cena di venerdì per due persone, la cena di sabato per due persone, due ore di percorso benessere, la visita guidata della Fattoria del Colle con l’assaggio di Drago e le Otto Colombe e la visita guidata del Casato Prime Donne con l’assaggio di Brunello Riserva 2008. Per maggiori informazioni: www.cinellicolombini.it Nulla, per il 14 febbraio sognate scenari marini, lusso, comfort e una grande storia. Bene, dirigetevi versodove, situato a Marina Grande, sarà in grado di farvi vivere un San Valentino indimenticabile. Il resort a 5 stelle, una vera oasi di charme e benessere, si contraddistingue anche per i pezzi unici d’arte che custodisce al suo interno. E per la festa di San Valentino l’hotel ha pensato ad un pacchettoche offre: 2 notti in camera Classic, Deluxe e Prestige Room, Breakfast Buffet , trasferimento privato dalla stazione o dall’aeroporto di Napoli verso Capri, drink di benvenuto nel giardino panoramico, wellness privato per due, 1 massaggio relax per due, una cena a lume di candela presso il ristorante Ziqù (bevande escluse). Prezzi in Classic Room: € 520 a persona, in Deluxe Room € 600 a persona mentre in Prestige Room €750 a persona. Per maggiori informazioni: www.villamarinacapri.com A Capri preferite il fascino indiscusso dellae delle sue masserie? Bene a rendere speciale il vostro 14 febbraio ci penserà laMesagne (Br). L’, immersa in 12 ettari di un antico uliveto offre. La struttura per San Valentino propone ilche offre: soggiorno di una notte con prima colazione, pranzo o cena composti da tre portate (bevande escluse), drink di benvenuto, cadeau gastronomico all’arrivo, frutta in camera, una Crema corpo in omaggio, idropercorso per un benessere rilassante: doccia tiepida e shower gel aromatico, bagno alle erbe, doccia emozionale breeze, bagno turco, percorso kneipp, sauna finlandese, cascata di ghiaccio, idromassaggio (durata 120 minuti). Esclusivo trattamento esfoliante corpo a base di nocciolino sminuzzato per purificare e idratare la pelle in modo naturale (durata 20 minuti). Massaggio Bio-Oil EVOO: un trattamento corpo che utilizza olio extra vergine di oliva riscaldato abbinato a specifiche e avvolgenti manualità per raggiungere uno straordinario stato di relax e donare alla pelle idratazione ed elasticità (durata 40 minuti). Costo: € 175,00 € a persona in camera superior. Mentre se sceglerete ilal posto del trattamento esfoliante e del massaggio Bio-Oil EVOO avrete la possibilità di godere di unCosto: € 180,00 € a persona in camera superior. Per maggiori informazioni: www.tenutamoreno.it SVIZZERA E MAROCCO UNITI DAL ROMANTICISMO - Un San Valentino a, precisamente aldi Cademario vuol dire. Ad attendervi: una superficie di 2’200 mq divisa tra interno ed esterno, concon vista mozzafiato sul lago di Lugano. Ilproposto dall’hotel comprende: due notti tra il 13 febbraio e il 16 febbraio 2014 in una bella ed elegante camera doppia con vista sul lago o sul giardino, buffet di prima colazione, prosecco con fragole nella Vostra camera all’arrivo,romantica cena con menu di 5 portate la sera del 14 febbraio (bevande escluse), un massaggio di coppia (25 minuti), rituale di benvenuto, bibite analcoliche dal Minibar, riempito giornalmente, accappatoio, ciabattine e borsa da bagno con asciugamani per la piscina durante il vostro soggiorno,entrata alla DOT., programmi d’attività giornalieri diversificati quali Acqua-Gym, Stretching, Pilates, parcheggio scoperto. Per maggiori informazioni: www.kurhauscademario.com Se ai paesaggi svizzeri preferite invece ililè la soluzione adatta per la vostra fuga romantica. Questa dimora nel cuore della Medina è infatti un’oasi di raffinatezza dotata di un fascino da mille e una notte e in grado di regalare ai suoi ospiti magiche atmosfere. L’propone una varietà di servizi personalizzati pensati appositamente per le coppie. Si può scegliere tra una romantica cena marocchina a lume di candela da degustare in una sala riservata di fronte al camino, o un trattamento di benessere esfoliante per il viso in camera o ancora perdersi tra i Giardini di Majorelle che ospitano la collezione privata dello stilista Yves Saint Laurent e infine delle babouche tradizionali. Per maggiore informazioni e prezzi: www.dardarma.com