Ferrara: su due ruote tra natura, fenicotteri rosa e arte

10:25 - Avete voglia di un viaggetto slow nel nostro Paese tra oasi naturalistiche, cultura e buona cucina? Bene, preparate la vostra bicicletta per partire alla scoperta della provincia di Ferrara. Qui, ad aspettarvi c’è tutta la bellezza del Parco del Delta del fiume Po con i suoi fenicotteri rosa e i rivoli d’acqua; le bellezze storico artistiche del territorio e i sapori di una cucina locale da leccarsi i baffi.

SU DUE RUOTE ALLA SCOPERTA DELLA PROVINCIA DI FERRARA - Il viaggio in bicicletta alla scoperta delle bellezze del territorio estense comincia da Ferrara con i suoi gioielli culturali: il Castello Estense, anima del centro storico, la Cattedrale, la torre dell’orologio, piazza Trento e Trieste e le vie del quartiere medievale con le casette dalle finestre rosse e il tipico ciottolato ferrarese che dà l’impressione di essere stati catapultati in un tempo lontano. E poi ancora: i palazzi rinascimentali, come Palazzo Schifanoia che racchiude il celebre Salone dei Mesi con il suo inestimabile ciclo pittorico e il Palazzo dei Diamanti, capolavoro estetico e sede di importanti mostre d’arte (con la carta turistica MyFE Card ci sono ottime agevolazioni per visitare al meglio il centro cittadino).

Una volta visitata la bella Ferrara si parte alla volta del Parco del Delta del Po. Da ricordare poi che, per tutti i fine settimana fino alla fine di ottobre, coloro che prenoteranno un soggiorno di 3 giorni e 2 notti, verrà data l’opportunità di partecipare a tour entusiasmanti tra le delizie estensi, l’oasi naturalistica delle Valli di Ostellato (ideale anche per praticare birdwatching), fino all’Abbazia di Pomposa, struttura romanica unica nel suo genere, ricca di affreschi ispirati a alle pitture di Giotto. Il primo giorno si dorme a Ferrara, poi ad Ostellato. Sono incluse 2 cene e una degustazione di Vini delle Sabbie (vini d’autore prodotti sul territorio).



TRA ANGUILLE E DELIZIE ESTENSI – Sempre fino alla fine del mese di ottobre, ogni secondo e quarto martedì del mese, vengono anche proposti dal consorzio giri di 4 giorni nel territorio alla scoperta della natura e della storia della Provincia di Ferrara. Il tour parte da Argenta e le sue campagne profumate di viti per raggiungere la “piccola Venezia”: Comacchio, il centro attraversato da ponti maestosi e canali, che lega la sua identità alla lavorazione dell’anguilla a cui per 3 weekend, a partire dal 27 settembre fino al 12 ottobre 2014, è dedicata la 16esima Sagra dell’Anguilla, tra degustazioni, spettacoli ed eventi. Qui è possibile visitare il Museo della Manifattura dei Marinati, dove in autunno si può anche scoprire passo dopo passo come questi pesci vengono lavorati e trasformati. Il museo ospita laboratori creativi e le “marote”, le tipiche imbarcazioni-vivaio.

L’itinerario prosegue poi verso le Valli di Comacchio con i loro fenicotteri rosa fino a condurre alla stazione nord del Parco del Delta del Po, area naturalistica protetta. Il tour dà anche la possibilità di visitare l’Abbazia di Pomposa e le Delizie Estensi. Infine per tutti coloro che desiderano girovagare dalle terre alte al mare, l’itinerario da percorrere è il programma cicloturistico che nel 2013 ha vinto il Premio Turismo Responsabile Italiano. Secondo il tour si parte da Bondeno, si segue la ciclabile Destra del Po per poi inoltrarsi nelle campagne estensi, fino all’Oasi di Campotto di Argenta e Comacchio, per arrivare alla Rocca Estense di Stellata, il borgo con la splendida fortezza a 4 punte. Il viaggio è disponibile per tutto il periodo autunnale.



SAPORI D’ALTRI TEMPI – L'autunno per la provincia di Ferrara non è solo piste ciclabili e bellezze artistiche. L’autunno da queste parti è infatti anche buoni sapori a partire dai Cappellacci di Zucca, che in questa stagione è ottima. Le altre prelibatezze del periodo sono: la Salama da Sugo, un insaccato arricchito di spezie e vino stagionato, l’anguilla, da provare in zuppa, sulla graticola o allo spiedo, e tra le squisitezze dolci il Pampepato ferrarese insaporito da canditi, caffè e mandorle, e ricoperto di cioccolato fondente. Tra le particolarità c’è inoltre il pane con le punte allungate. Per tastare i sapori d’autunno Visit Ferrara propone pacchetti ad hoc con anche bici a disposizione. Se poi, oltre ad assaggiare le bontà tipiche ferraresi vi venisse voglia di mettervi all’opera per prepararle con le vostre mani tenete a mente che il consorzio organizza anche una vacanza di 4 giorni con corso di cucina tipica.



Per maggiori informazioni: www.visitferrara.eu