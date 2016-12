3 giugno 2014 Dalla Toscana alla Sardegna, alla ricerca della stella più luminosa Un viaggio tutto natura e ritmi lenti per godere della bellezza del cielo puntellato di stelle Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:30 - Tra tutte le meraviglie del Creato è il cielo con tutte le sue bellezze ad affascinarvi e a togliervi il fiato? Bene allora il viaggio che fa al caso vostro è un lungo weekend in una delle tante località del nostro Paese alla ricerca delle più belle volte puntellate di stelle. Ora non vi resta che Prendere carta e penna e segnarvi il luogo che più vi piace. E già che ci siete, esprimete un desiderio. Il cielo sa ascoltare.

DALLE DOLOMITI ALLA SARDEGNA ALLA RICERCA DELLA STELLA PiU’ BELLA – Se la vostra passione è la montagna allora uno dei luoghi montani migliori per osservare le stelle è sicuramente Madonna di Campiglio (TN). E se volete stare comodi per assaporare al meglio la vostra fantastica esperienza celeste lo Chalet Fogajard offre un posto “in prima fila” per ammirare questo splendore. Dalle terrazze delle camere da letto, in piena intimità, o dagli spazi appena fuori questo agriturismo d’incanto è possibile infatti volgere gli occhi al cielo e lasciarsi catturare dallo spettacolo dell’infinito. L’aria pura e limpida, l’assenza di luci di disturbo e la grande pace del silenzio consentono un’esperienza unica, di collegamento con il proprio sé profondo.



Niente da fare alla montagna preferite il mare? Bene ecco a voi alcuni tra i luoghi di mare più belli del nostro Paese per una perfetta vacanza “stellare”. Sicuramente in un itinerario così poetico non possono mancare le romanticissime Cinque Terre e la piccola spiaggia riparata e privata de La Francesca Resort di Bonassola (SP) è perfetta per accoccolarsi su un telo e lasciare vagare lo sguardo, e la mente, verso l’infinito. Questa “light free” zone consente di “catturare” quante più stelle cadenti possibili, per affidare al loro “tuffo” nel mare i sogni del cuore. A disposizione degli ospiti de La Francesca Resort vi sono anche dei binocoli, per una migliore osservazione del cielo e, su prenotazione, il baretto del Resort è a disposizione per preparare a chi lo desidera il “cestino delle stelle” uno scrigno di prelibatezze da gustare semisdraiati sulle chaise-longue della terrazza.



Se invece amate la campagna e in particolar modo la Toscana, Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana (GR) organizza su richiesta per gli appassionati di stelle incontri con Associzioni locali di Astronomia, per dare vita a splendide serate col naso all’insù, alla ricerca di sogni, desideri e risposte nel cielo infinito. Gli esperti guidano gli ospiti in una vera esplorazione della volta stellata, insegnando a riconoscere le varie costellazioni, in particolare l’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore, Cassiopea, Boote e fra queste individuare la stella polare attuale, quella che fu la polare 5.000 anni fa e quella che la sarà la polare fra 14.000 anni. Durante le diverse stagioni si possono ammirare diverse costellazioni che corrispondono ai segni zodiacali o rimandano a lontane leggende. Sono le stesse identiche stelle che vedevano brillare gli antichi greci! Ecco ad esempio il magico Triangolo Estivo con le costellazioni della Lira, del Cigno, dell’Aquila, per volare con la fantasia e lasciarsi rapire da queste luci lontane, cercandone l’influsso nella nostra vita.



Gli appassionati di oroscopi resteranno incantati dalle riconoscibili costellazioni zodiacali della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, nonché dalla “outisider”: la tredicesima misteriosa formazione corrispondente al segno di Ofiuco, che divide in due quella del Serpente. Con un po’ di fortuna si potranno ammirare anche i pianeti in transito e, per chi ha un desiderio nel cuore, magari vedere saettare una rapidissima stella cadente, le meteore che solcano il cielo in ogni momento dell’anno. Uno dei luoghi che consente la miglior visuale è la Grande Quercia, simbolo di Montebelli. E per i più avventurosi, il magico labirinto, nel quale lasciarsi guidare dalla luce delle stelle. La serata include una cena, proposta a 40 euro a persona, è aperta anche agli esterni. Per gli ospiti la cena è proposta a 30 euro.



Infine per gli amanti delle isole posto imprescindibile per ammirare la volta celeste è sicuramente l’incantevole Isola di San Pietro in Sardegna dove ad attendervi per rendere ancora più bello il vostro soggiorno è il Poecylia Resort di Carloforte (CI) che per la sua straordinaria posizione, e grazie ad un “inquinamento luminoso” praticamente inesistente, è un paradiso per chi ama contemplare una volta celeste senza pari ed un’incredibile quantità di stelle. Su richiesta si può svolgere qui un happy hour “by night” sulla Punta del Capo per contemplare il cielo stellato. I proprietari Simona e Piero accolgono gli ospiti nel loro splendido nido, quattro suite una diversa dall’altra immerse in un parco che arriva fino al mare. Qui i ritmi si adeguano con grande naturalezza a quelli del vento, del sole, delle maree, in sintonia con la necessità di armonia e pace che pervade l’anima. Il senso di libertà è assoluto e consente di entrare in contatto con l’essenza più profonda di se stessi. Il cielo sconfinato sopra, e il silenzio, rendono questo retreat, volutamente tech-free, un luogo di grande equilibrio.