12 marzo 2014 Da Padova a Venezia a bordo del Burchiello Un modo affascinante e rilassante per godere delle innumerevoli bellezze naturali e artistiche della Riviera del Brenta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:44 -

Desiderate assaporare l'atmosfera pacificante che solo le gite lente, attraverso bellezze naturali e gioielli artistici sanno dare? Bene, questo è proprio il periodo giusto per concedersi un bel giro in battello dalle parti della Riviera del Brenta. E sì perché ogni anno, a partire da circa il 1770, da marzo a ottobre da Padova a Venezia e viceversa, parte una romantica crociera tra le Ville Venete a bordo di una delle più antiche imbarcazioni della zona: il Burchiello. A voi non resta che scegliere l’itinerario e lasciarvi cullare dalle placide onde del fiume Brenta.

DA PADOVA A VENEZIA TRA VILLE E NATURA, A BORDO DEL BURCHIELLO - La gita in burchiello parte da Padova e scendendo il fiume Brenta porta verso la città di Venezia. La partenza da Padova è prevista dall’antico porto in pietra d’Istria. Lungo il percorso vedrete ville di una bellezza incredibile come la superba Villa Giovanelli del 1600, Villa Strà, una volta superate le chiuse di Noventa Padovana e di Stra. E poi ancora: Villa Pisani, il famoso Palazzo Ducale di terraferma ornato alla facciata da poderose sculture e decorato all’interno dai più celebri artisti del 700 Veneto; Villa dei Lazzara Pisani detta la Barbariga per l'architettura; Villa Ferretti Angeli; Palazzo Foscarini una volta abitato da Lord Byron e Villa Contarini dei Leoni visitata ai tempi da Enrico III re di Francia. La navigazione prosegue in direzione Dolo, antico borgo rivierasco, tipica cittadina di stile veneziano, di cui sono celebri i Mulini, lo Squero e la Conca antica, scelti come soggetto da pittori famosi quali Bernardo Bellotto, il Canaletto e Francesco Guardi. Tante ancora le meraviglie che vi aspettano quali: Villa Widmann, Villa Foscarini, il borgo di Oriago e tanti altri posti incantevoli.