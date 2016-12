Befane d'Italia: le feste più originali

17:34 -

Quando immaginate la Befana vi viene in mente una dolce vecchina « …con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana…» che viaggia a cavallo di una scopa? Bene, per quanto riguarda l’abbigliamento la vostra fantasia non sbaglia ma se dobbiamo valutare il mezzo di trasporto diciamo che, ultimamente, la Befana preferisce muoversi in altre maniere. A Milano si dice che giungerà in motocicletta mentre a Venezia si dice che arriverà su un bella gondola. Non ci credete? Date uno sguardo qui sotto e segnatevi alcuni tra i più divertenti e famosi eventi a lei dedicati a partire da quello “ufficiale”: la Festa Nazionale della Befana di Urbania!

AD URBANIA LA BEFANA È DI CASA - Fino 6 gennaio 2014 Urbania (PU), per il diciassettesimo anno consecutivo, si trasforma nella città della Befana e di tutte le sue aiutanti grazie alla famosissima Festa nazionale della Befana. Ogni giorno la simpatica vecchina attende i suoi “ospiti” nella sua casa in legno per regalare dolcetti e allegria; le Befane artigiane, alla Sala Montefeltro e nel Cortile di Palazzo Ducale, mostrano i segreti della filiera della lana mentre tutti i pomeriggi, intorno alle 15.00, all’interno del PalaBefana e presso l’Associazione Amici della Ceramica, in piazza del Mercato, ci sono i laboratori creativi e di ceramica per bambini.



Mentre tutti i giorni alle 17.30 appuntamento fisso con la sfilata della grande calza da record, cucita e intessuta dalle befane di Urbania durante l’arco di tutto l’anno e con le acrobazie della Befana, che, tra giochi pirotecnici e spettacoli di danza verticale su parete, scenderà dalla Torre Campanaria del Municipio per portare caramelle e dolcetti ai piccoli ammiratori. Ma il calendario degli eventi non termina qui. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, in Piazza Duomo, i bambini potranno incontrare i personaggi delle favole, Biancaneve, Cenerentola, Pinocchio e la più moderna Peppa Pig che si esibiranno in un esilarante spettacolo teatrale.



E per tutti gli appassionati di storia e curiosità, sabato 4 gennaio, da non perdere (alle ore 16.00) è il giro con le Befane tra vicoli e ponti infuocati, alla scoperta degli angoli più nascosti di Urbania. Dalla Piazzola della Giordana al Ponte Cocci, dalla Casa della Tintoria al torrione del Palazzo Ducale, accompagnati dalle Befane e da spettacoli pirotecnici lungo il fiume Metauro. Per maggiori informazioni e per conoscere tutti gli appuntamenti: www.labefana.com

IN MOTOCICLETTA O IN GONDOLA, È SEMPRE EPIFANIA - Anche quest’anno a Milano la Befana arriva in motocicletta. L’evento la Befana benefica prende il via da Piazza Castello il 6 gennaio alle 8.30 sotto la guida del Moto Club Ticinese che scorterà la vecchina pronta a donare a grandi e piccini calze contenenti i dolciumi e le medaglie ricordo della manifestazione. Come da tradizione si proseguirà poi in corteo per la consegna dei doni agli Istituti Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano e Sacra Famiglia di Cesano Boscone.



Mentre se amate le tradizioni antiche dirigete i vostri passi verso il Veneto dove il 6 gennaio si usa dare il benvenuto alla Befana con falò, dolci e calze rotte. L’antica festa, tipica della città di Verona (l’evento verrà messo in scena alle 17, in Piazza Bra) e provincia, si chiama "brusar la vecia" (la Befana) ed è un antico rito propiziatorio durante il quale si brucia idealmente il vecchi anno, rappresentato dalla Befana, per dare il benvenuto al nuovo. Restando sempre in tema di tradizioni antiche in provincia di Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno, così come in Friuli, l'Epifania si festeggia con la festa del Panevin che vede l'accensione di oltre 200 fuochi in tutto il territorio trevigiano.



Levento deriva da un antichissimo rito propiziatorio che vedeva i contadini intenti a invocare davanti al fuoco la riuscita di un buon raccolto per l'anno nuovo. Amate le regate? Venezia fa al caso vostro. E sì, perché, in data 6 gennaio è previsto l’arrivo della Befana, anzi, delle befane in gondola pronte a sfidarsi lungo il Canal Grande. La partenza della Regata delle Befane è da Palazzo Balbi mentre l’arrivo è il Ponte di Rialto dove verrà appesa una calza gigante. In Emilia Romagna, precisamente a Faenza, l’Epifania si festeggia invece la sera del 5 gennaio con la “Nott de Bisò”, l’ultimo atto del Palio del Niballo. Il Niballo è un enorme fantoccio, raffigurante Annibale e simbolo di tutte le avversità, che trascinato in Piazza del Popolo, grazie ad un carro trainato da buoi, verrà bruciato insieme alle sventure del vecchio anno. Al termine del falò entra in scena il secondo protagonista: il bisò, il vin brulé preparato con Sangiovese e spezie.



La vostra Epifania sarà toscana? Bene, a Firenze vi aspetta la storica Cavalcata dei re Magi che si svolgerà tra Piazza dè Pitti e Piazza del Duomo. I Magi, vestiti con sfarzosi costumi rinascimentali, percorreranno le strade della città mentre in Piazza della Signoria ci sarà lo spettacolo degli sbandieratori, il Maneggio della Bandiera. A Roma, invece, è la storica Piazza Navona il luogo d’incontro con la nonnina d’Italia.



Preparatevi a bancarelle gremite di candite, carbone rigorosamente dolcissimo, ciambelle, giocattoli e ogni sorta di dono. Il tutto in un'atmosfera incantata, tra musica, artisti di strada e giochi. A Napoli invece potrete fare conoscenza con la Befana in piazza del Plebiscito dove, la dolce vecchina scenderà con il suo sacco pieno di doni da Palazzo Reale distribuendo dolcetti e caramelle a tutti i bambini presenti. Infine a Bari il 6 gennaio, dalle 10 alle 13, in piazza del Ferrarese tra giochi, sculture di palloncini, animazione e musica la Befana in persona distribuirà caramelle e zucchero filato a tutti i presenti.



E se volete preparare qualche dolcetto adatto per l'Epifania, prendete spunto da questo video...