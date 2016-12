Alto Adige, una vacanza senza pollini per chi soffre di allergia

16:24 - Per chi soffre di allergie la primavera è una stagione difficile. Ora però è possibile pianificare una vacanza senza l’ansia dei pollini, in pittoresche località di montagna dove l’aria è pura e la fioritura è particolarmente breve, in cui godere un periodo di riposo e di sollievo. In Alto Adige esistono tre masi, associati al marchio Gallo Rosso, specializzati nell’ospitalità di persone che soffrono di allergie. La purezza dell’aria, dell’acqua e la genuinità dei prodotti alimentari e gastronomici offrono le condizioni più favorevoli per un soggiorno rilassante e salubre, senza starnuti e altri disturbi per i soggetti con predisposizione ai disturbi allergici o con una particolare sensibilità alle fioriture.

In queste strutture ci si può alzare la mattina e spalancare le finestre, godendosi il panorama e una passeggiata all’aria aperta. Anche i materiali utilizzati nei locali sono pensati per agevolare il soggiorno e il riposo di chi è affetto da una particolare sensibilità e intolleranza.

Gallo Rosso è il marchio che dal 1999 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund). Sin dalle origini lo scopo principale di Gallo Rosso è sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura. In questo modo vengono incentivate le attività come l’alloggio al maso (Agriturismo in Alto Adige), la ristorazione contadina (Masi con gusto), la produzione di prodotti gastronomici genuini (Sapori del maso) e l’artigianato autentico (Artigianato contadino). La classificazione dei masi è organizzata in fiori, da 1 a 4; più alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri soddisfatti dalla struttura.



I masi “anti.allergia” si trovano a trovano in Val Venosta e in Valle Aurina.

In Val Venosta, per la precisione a Curon, il maso Rieglhof (4 fiori), produce anche latte, yogurt, tredici diversi tipi di formaggio e offre anche la possibilità di assistere alla produzione nel proprio caseificio. Il maso Innerkapron (3 fiori) produce invece pane e miele e ha un allevamento di bestiame.

Il terzo maso si trova invece a Predoi, in Valle Aurina, è gestito dalla famiglia Gruber e si chiama Krahbichl (3 fiori). Qui si producono uova, patate, erbe aromatiche, insalata e deliziose confetture e succhi di frutta. Il maso applica le severissime direttive Bioland e i suoi appartamenti sono stati dichiarati “antiallergici” dall’Agenzia Provinciale per l’Ambiente. L’acqua potabile proviene da una fonte propria ed è povera di calcare e molto morbida, ideale per chi soffre di neurodermatiti. Infine, nelle immediate vicinanze del maso Krahbichl si trova un centro climatico di benessere per il rinvigorimento delle vie respiratorie.

Per informazioni: www.gallorosso.it

Per verificare il meteo in tempo reale, consultare il sito www.meteo.it