Alto Adige: in campeggio a Plan de Corones

10:08 - La vostra vacanza estiva ideale è tra le montagne in camper e magari tra trattamenti benessere e piscine dove ritemprarsi dal caldo? Bene, la destinazione che state sognando è in Alto Adige nel cuore della Val Pusteria e ha il nome di Plan de Corones. Qui vi attende un camping attrezzatissimo e tanti momenti dedicati alla bellezza e al relax.

TRA BOSCHI, GHIACCIAI E TRADIZIONI CONTADINE - Dell’Area Vacanze Plan de Corones, che si estende su ben tre dei sette parchi naturali altoatesini: il Parco naturale Fanes-Senes-Braies, il Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina e il Parco naturale Puez-Odle, fanno parte diverse località della Val Pusteria e delle sue valli laterali (Val Badia, Valle Aurina). In Val Pusteria la natura dà spettacolo, preparatevi a scenari incredibili dove boschi si alternano a montagne e a ghiacciai e dove la tradizione contadina è ancora viva e presente.

Uno dei luoghi più belli della valle è sicuramente il Lago di Anterselva, ai piedi delle Vedrette di Ries. Terzo lago naturale in ordine di grandezza dell'Alto Adige è un tripudio di acque color smeraldo e rappresenta una delle mete preferite per chi ama le escursioni.

Vi state domandando dove trascorrere la vostra villeggiatura in camper? Al Camping Corones dove potrete rilassarvi anche nell’area wellness che vi dà la possibilità di dell’accesso gratuito al mondo sauna e all’ampia piscina esterna. Dopo una giornata intensa passata tra i sentieri escursionistici del Plan de Corones, infatti, non c’è niente di meglio di una sauna-bio aromatizzata alle erbe naturali per rigenerare l’organismo.

Si può scegliere poi tra la sauna finlandese o il bagno turco. Il bagno di vapore salino con cromoterapia è adatto anche ai bambini e ha un effetto benefico sulle vie respiratorie e sull’umore. Il percorso Kneipp dà un fresco riposo ai piedi affaticati dalle lunghe passeggiate e la quiet zone è attrezzata con morbidi lettini e luci soffuse. Mentre se desiderate stendervi a bordo piscina per rilassare mente e corpo, il posto che fa per voi è il Camping Alpe di Siusi che inaugura quest’anno la nuova piscina esterna in legno di cirmolo. L’acqua salina ha una temperatura che arriva fino ai 30° ed è un vero toccasana dopo una bella escursione sull’altipiano dell’Alpe o sui sentieri più impervi dello Sciliar. Godetevi la piscina anche di sera quando lo specchio d’acqua si trasforma in un invitante teatro dove si consumano aperitivi con musica.



