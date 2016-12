Alberghi d’Italia: ecco i nomi più curiosi

17:31 - Quante volte ci è capitato, passeggiando lungo le strade di una località di villeggiatura, di sorridere incontrando un albergo dal nome buffo, curioso e magari decisamente bizzarro? In effetti ce n’è per tutti i gusti: dai nomi di città a quelli di poeti la nostra penisola offre alberghi con le denominazioni più disparate. Un sondaggio tra gli oltre 59.000 hotel italiani presenti in Rete ha fatto la conta dei nomi più particolari e li ha messi a confronto, in una sorta di divertente competizione per scoprire i nomi che compaiono più di frequente. Siete pronti a scoprire chi vince?

Il sondaggio è stato effettuato da Trivago.it, il motore di ricerca turistica più grande al mondo, selezionando le strutture italiane presenti in Rete secondo una semplice regola: si aggiudica la vittoria il nome che compare più volte. Il nome più diffuso in assoluto nel nostro Paese è, prevedibilmente, “Belvedere”, ma il vero divertimento arriva quando si scende nel dettaglio.



Il primo round di questo curioso “braccio di ferro”, vista la fase preelettorale di questi giorni, ha preso in considerazione due grandi antagonisti politici: Beppe Grillo e Matteo Renzi. Al di là del dato che uscirà dalle urne elettorali, nella battaglia dei nomi il confronto è vinto dagli “Hotel Grillo” che, grazie a ben 17 alberghi chiamati così, battono ampiamente le “Villa Renzi” con solo 4 strutture. Dalla politica allo spettacolo: la competizione ingaggia due rock-star italiane: Vasco Rossi può contare su ben tre hotel Vasco e mette così al tappeto il “nemico” Ligabue, che ne ha solo due.



Un altro notevole match è di tipo geografico: qui il meridione batte alla grande il settentrione con 52 nomi hotel Sud contro 37 Nord, mentre Roma batte Milano 402 a 151. Se poi ci spostiamo su un ideale campo da calcio, la Lazio porta a casa il derby capitolino piazzando il suo capitano Mauri in tre strutture e superando il giallorosso Totti per 3 a 2.



Ma non finisce qui. L’albergo con il nome più osé è la “Tenuta Belsedere”, che tra parentesi si trova in Val d’Orcia, nella zona delle Crete Senesi; mentre la dimora più casta, almeno nel nome, è l’Ex Convento della Madonna di Costantinopoli. Sempre in tema religioso la lotta tra Diavolo e Acquasanta è vinta dal primo per 2 a 1. Tra i nomi davvero stravaganti merita una menzione il B&B “Ti vengo a cercare”, situato a Castellaro in provincia di Imperia, Ancora in tema geografico, mare batte montagna 491 a 8, Europa la spunta su ’Italia per 176 a 133 e, a livello astronomico, Sole batte Luna 437 a 168. Infine, una chicca culturale: Dante conta ben 36 hotel contro le appena 2 dedicate a Shakespeare.