Un invito dal FAI: "Ricordati di salvare l'Italia"

10:44 - L'Italia è un luogo meraviglioso, ma oggi assistiamo impotenti alla perdita di porzioni sempre più consistenti del nostro patrimonio paesaggistico e di molti luoghi che fanno la memoria storica del nostro Paese. Per questo il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ricorda che l'Italia ha bisogno dell'aiuto di tutti e che dal 7 al 27 ottobre è possibile donare 1 euro inviando un SMS al 45592 da ogni cellulare personale TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce e Noverca. Si possono anche donare 2 euro chiamando da rete fissa TWT, o 5 e 10 euro con una telefonata da rete fissa Telecom Italia, Infostrada e Fastweb.

Per dare un significato ancora più forte alla campagna “Ricordati di salvare l’Italia”, domenica 13 ottobre la Fondazione dà appuntamento in oltre 90 città italiane con la seconda edizione di Faimarathon, evento nazionale di raccolta fondi a cura delle Delegazioni e dei volontari FAI, ideato e realizzato in partnership con Il Gioco del Lotto. La Faimarathon, "l’unica maratona che si corre con gli occhi", è una speciale corsa non competitiva, da fare anche camminando, pensata per far scoprire o riscoprire agli italiani i paesaggi urbani ed extraurbani nei quali viviamo tutti i giorni, ma di cui spesso ignoriamo le bellezze, il valore e la storia. Tra gli itinerari quello di Milano seguirà un percorso “scientifico” (tra le tappe Osservatorio Astronomico e Orto Botanico), quello di Napoli è dedicato alla Pedamentina, quello di Roma alla scoperta di targhe, iscrizioni e decorazioni che rimandano a testimonianze della storia della città. Inoltre, in alcune città, tra le tappe della maratona sono compresi diversi luoghi restaurati con i proventi de Il Gioco del Lotto, come il Teatro Margherita a Bari, la Biblioteca Marciana a Venezia e Palazzo Chiablese a Torino. Le iscrizioni alla maratona si possono effettuare online sul sito www.fondoambiente.it, presso le Delegazioni FAI in tutta Italia e il giorno dell’evento direttamente alla partenza della corsa.



L’abbandono delle campagne e delle montagne è un'emorragia lenta ma che non si arresta: da metà del Novecento a oggi le aree coltivate si sono dimezzate si sono dimezzate e tutto questo ha contribuito a scardinare l’assetto idrogeologico. Molti fiumi sono diventati autostrade di cemento, si è costruito perfino sulle aree golenali, dove prima le piene smaltivano, senza danni, la furia stagionale dei corsi d'acqua. Si è persa la cultura dei terrazzamenti, della costruzione di muri a secco e di canali per il drenaggio delle acque. In questo modo ogni temporale può provocare un allagamento: in effetti, oggi il 10% della superficie italiana - circa 30 mila chilometri quadrati - è a rischio di frane e alluvioni.

La necessità di mettere in sicurezza l’Italia, i suoi abitanti e le sue bellezze è ormai un’emergenza nazionale, oltre che una grande occasione di rilancio dell’economia e dell’occupazione. Già da alcuni anno il FAI punta il dito sull'urgenza di fare qualcosa di concreto: per questo ha lanciato una grande campagna nazionale di raccolta fondi con sms solidale, "Ricordati di salvare l'Italia", per sensibilizzare i cittadini su un tema di importanza vitale per il presente e per il futuro. L'appello della Fondazione ha ricevuto il consenso e il sostegno di tantissimi cittadini, molti traguardi importanti sono stati raggiunti, ma resta ancora moltissimo da fare e i recenti ed ennesimi disastri ambientali hanno spostato l'entità del problema dall'ambito della necessità a quello dell'emergenza.



"Ricordati di salvare l'Italia" ritorna, perciò con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'Italia e il suo patrimonio. Il FAI e i suoi 7000 volontari lanciano dunque una grande campagna e chiedono a tutti di sostenerla. Basta inviare un SMS al numero 45592: vale 1 euro e serve per salvare l’Italia.



Tra le passate inziative del FAI a sostegno del territorio, ricordiamo: la Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), dove, nel 1986 è iniziato un importante intervento di recupero paesaggistico-ambientale; il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) dove, dopo l’apertura al pubblico nel 2011, si continua a lavorare; il restauro dei muretti a secco all’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE); il restauro conservativo e paesaggistico della Strada dei 22 giri al Castello di Masino a Caravino (TO); i terrazzamenti di Punta Mesco nel parco Nazionale delle Cinque Terre (SP).