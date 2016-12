Autunno nei parchi più belli d’Italia

10:45 - Per godere dei colori caldi dell’autunno non c’è bisogno di viaggiare molto lontano. Basta, infatti, organizzare un piacevole viaggio nei parchi più belli d’Italia. Il nostro Paese offre infatti aree naturali di un fascino estremo, posti unici dove trascorrere qualche ora piacevolmente immersi in paesaggi dai colori intensi e dalle sfumature calde. Non avete idea di quali siano questi eden nostrani? Niente paura, qui di seguito troverete un’utilissima classifica, stilata da Tripadvisor, che fa proprio al caso vostro. A voi i 10 parchi più belli d’Italia vincitori dei Travelers Choice Attractions 2013, i premi basati su milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori di TripAdvisor.



IN GIRO PER L’ITALIA TRA MILLE SFUMATURE AUTUNNALI

Per chi desiderasse trascorrere un weekend in quel di Lombardia, due sono i parchi che rientrano nella classifica: il Parco Sempione a Milano e l’affascinante parco della Villa Reale di Monza. Situato tra il castello Sforzesco e Corso Sempione, da cui prende il nome, il famoso Parco Sempione, il più grande polmone verde di Milano realizzato verso la fine del XIX secolo, offre per tutti gli appassionati di botanica una flora ricca con piante di una certa rilevanza come l’olmo monumentale di fronte alla statua di Napoleone III e un grande ippocastano che cresce nei pressi del “Ponte delle Sirenette”.



Mentre il Parco di Monza, il “giardino” che fa da contorno alla bellissima Villa Reale, è uno tra i maggiori parchi storici d’Europa senonché il maggiore tra quelli recintati. Il parco si estende, infatti, su quasi 700 ettari e oltre ad una natura rigogliosa offre anche edifici storici come Villa Mirabello e due gigantesche opere d’arte che vale la pena visitare: la Voliera per umani (un cupolone nato dall’intreccio di tronchi di alberi presenti nel parco) opera di Giuliano Mauri e la scultura di Giancarlo Neri: “Lo Scrittore”, un’enorme sedia con tanto di scrivania di dimensioni adeguate alla sua “compagna” che si erge in tutta la sua maestosità nel cuore di un immenso prato.Infine, se non siete ancora sazi di bellezze artistiche, dirigete i vostri passi nel centro storico di Monza, ad aspettarvi c’è la mostra fotografica “Child survival in a changing climate”, presente nel Palazzo dell’Arengario (piazza Roma) fino al 24 novembre. 100 gli scatti fotografici del fotoreporter di fama internazionale Luca Catalano Gonzaga, per raccontare le conseguenze del cambiamento climatico sull’ambiente e sugli stili di vita delle popolazioni, soprattutto sui più giovani.



In Trentino Alto Adige, a Levico Terme, in provincia di Trento c’è invece il Parco Secolare degli Asburgo, una vera e propria oasi di tranquillità all’interno della quale durante l’anno hanno luogo varie iniziative tra cui i mercatini di Natale e l’esposizione tematica di orti e giardini Ortinparco. Spostandoci verso il Piemonte, ad aspettarvi c’è il famoso Parco del Valentino di Torino, la cui prima realizzazione risale al 1630. Due curiosità: secondo alcuni studiosi il nome del parco sarebbe dovuto a un intreccio di memoria religiosa e mondanità, in quanto un tempo si celebrava nel parco, proprio il 14 febbraio (ora festa degli innamorati), una festa galante in cui ogni dama chiamava Valentino il proprio cavaliere. Mentre per gli appassionati d’arte sarà una gioia sapere che proprio qui si svolsero le grandi Esposizioni Internazionali del 1884, 1898, 1902, 1911, 1928



Avete voglia di un parco vicino al mare? Bene per voi c’è il Parchi di Nervi di Genova con le sue numerose specie botaniche piacevolmente godibili grazie al clima temperato dalle correnti marine. Lasciato il nord Italia è arrivato il momento di spingersi un po’ più in giù, diciamo verso Roma dove sono presenti 2 parchi della top ten: il Parco degli Acquedotti e quello di Villa Doria Pamphilj. Il primo, parte del Parco Regionale dell’Appia Antica, si distingue oltre che per le bellezze naturali anche per il valore storico e architettonico dato dagli acquedotti romani e papali. Mentre Villa Doria Pamphilj è il più grande parco romano e il meglio conservato della città.



Da Roma a Napoli il tragitto ed è breve. Fermati nell’incantevole città d’origine greca e raggiungete la sua più illustre collina: Posillipo (dal greco Pausilypon “che fa cessare il dolore”)per godere della bellezza del Parco Virgiliano. Capirete perché i greci diedero a questo luogo un epiteto così evocativo. Bene il viaggio verso il sud non si arresta qui ma riprende verso la Sicilia dove è d’obbligo una passeggiata nel Parco Comunale di Taormina, il primo della classifica, o in quello di Villa Bellini a Catania. Il primo, lascito di una nobildonna inglese che visse in città nella seconda metà del 1800, è un tipico giardino all’inglese mentre il Giardino Bellini, il più antico tra i parchi di Catania, è formato da due colline simmetriche e presenta siepi a labirinto, piazzole e grotticelle con giochi d’acqua. Un vero spettacolo.



Tra tutti i parchi nominati il vostro preferito è quello di Genova? Bene, la bella città ligure non offre solo verde e giardini ma anche la possibilità di incontrare simpatici delfini...ecco il video.