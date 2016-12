Autunno: è tempo di foliage

08:30 -

Dal 23 settembre è ufficialmente cominciato l’autunno ed è tempo di foliage, uno dei modi più naturali e affascinanti di vivere questa stagione. Tradizione prettamente americana, il foliage si propone di osservare, documentare e studiare la caduta delle foglie, pasaeggiando tra boschi e campagne, immersi nella natura. Questo particolare tipo di turismo da qualche tempo si è trasformato anche in una passione nostrana. E allora perché non approfittare di questa tradizione acquisita per immergersi nella bellezza dei più bei boschi italiani per perdersi nei loro colori caldi e accoglienti? A voi la scelta del vostro luogo preferito.

Una delle regioni che meglio si presta al foliage è sicuramente la Valle d’Aosta. Moltissimi i boschi dove godere di questa suggestiva tradizione. Tra i tanti i più belli sono sicuramente: il bosco di faggi dalle suggestive chiome arancio e rosso-bruno, situato in frazione di Courtil, a soli 7 Km di distanza da Bard. A Châtillon c’è invece il parco del castello "Passerin d'Entrèves" che è un punto d’osservazione straordinario, grazie agli alberi monumentali. Qui, potrete perdervi nella bellezza di aceri dal colore rosso intenso e riposarvi nell’affascinante giardino rinascimentale francese (aperto fino a metà novembre).

Risalendo lungo la Dora, tra la Valle di Brusson e quella di Saint-Vincent, ci s’imbatte invece nella foresta mista del Col de Joux. Un tripudio di conifere che contornano di verde brillante il fogliame ramato e purpureo dei ciliegi selvatici. A Verrès,invece, dopo aver superato la strada regionale della Val d'Ayas, è possibile visitare il bosco chiamato " Borna di Laou " (luogo del lupo). Preparatevi alla bellezza di specie autoctone, ciliegi, frassini, castagni e nespoli. Per chi invece ama le specie esotiche a Verrayes si trova l’arboreto " Abbé P.L.Vescoz " un orto botanico di 10.000 piante, tra cui cedro, douglas, cipresso italico e sequoia.

In località Entrebin, sulla collina di Aosta , c’è il sito " Parque d'Euntrebeun ", una varietà di circa 200 specie arboree d’affascinante qualità cromatica, grazie al giallo di frassini ed olmi e all’arancio dei castagni. Sopra Courmayeur, nella Val Ferret, quelle che d’inverno sono piste di fondo in autunno si trasformano in piacevoli passeggiate tra piante a foglia larga che cedono il passo ai “sempreverdi”, e larici dai colori giallo-oro. In località Plan Gorret, si trova il Parco " Abbe J.M. Henry " e sono visibili: piante di ligustro, prugnolo, rosa canina e pimpinellifolia, biancospino, lantana e lonicera, più specie esotiche tra cui un douglas e un abete gigante.

Ma le località in Valle d’Aosta che si prestano al foliage non finiscono qui. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, Fondation Grand Paradis propone infatti due giorni (19-20 ottobre Foliage Giroparchi Gran Paradiso a partire da 109,00 euro a persona), o un’unica giornata, 20 ottobre Mini Foliage Giroparchi Gran Paradiso a partire da 41,00 euro a persona, dedicati alle escursioni nei boschi o nei vigneti, visite guidate, degustazioni eno-gastronomiche e laboratori tematici sulle antiche tecniche tradizionali di conservazione del cibo.

Parco del Mont Avic, per godere appieno della natura autunnale offre una giornata interamente dedicata alla scoperta dell'ambiente naturale con escursioni e visite guidate, che si concluderà con una sontuosa "merenda cinöira", a base di squisiti prodotti tipici locali. La data dell'evento Foliage Giroparchi Mont Avic è il 27 ottobre ed ha un costo che va da 19,00 euro a persona. Per maggiori informazioni: www.grand-paradis.it . Per maggiori informazioni www.lovevda.it

Spostandoci invece in Friuli Venezia Giulia, uno dei luoghi che promette un rilassante e suggestivo foliage è sicuramente il Sentiero delle Vigne Alte che collega il Castello di Spessa di Capriva del Friuli con La Subida di Cormòns e porta nel cuore dei "gran cru" del Collio, con scorci panoramici sulle colline tappezzate di vigne, sul Carso, sulla pianura solcata dall'Isonzo. Il percorso di circa un'ora tra la natura è stato recentemente ripristinato e si snoda fra macchie dell'antico bosco e i vigneti del Castello di Spessa. Ma per chi lo desidera ci sono anche una serie di varianti che conducono verso gli stagni della Piana del Preval o verso l'antica chiesetta della Subida. Non avete idea di dove soggiornare? Una delle migliori sistemazioni è il Castello di Spessa Resort, immerso tra le vigne. Per informazioni: www.castellodispessa.it

In Trentino Alto Adige, invece, uno dei più bei luoghi dove concedersi momenti piacevoli di foliage è il Lago di Carezza, incastonato tra le montagne rosa delle Dolomiti, nella collina boscosa più alta d'Europa, la "Talt" di Nova Levante (BZ), a 1.756 metri di altitudine. E proprio qui, alle pendici dei monti del Latemar e del Catinaccio, tra incredibili alberi di larici e abeti sempreverdi è posto il Romantik Hotel Post, uno dei migliori alberghi della zona per un soggiorno tra natura e relax. Per maggiori informazioni: www.romantikhotelpost.com

Infine a solo 15 chilometri di distanza da Parma si trova uno dei parchi più belli del nostro Paese, il Parco Regionale Boschi di Carrega. Qui, in un tripudio di colori caldi, corsi d'acqua, querce, faggi e prati non solo potrete trascorrere momenti indimenticabili a contatto con la natura ma anche soggiornare in una casa, il B&B Il Richiamo del Bosco vera e propria perla di ecologia e di architettura. Per maggiori informazioni: www.ilrichiamodelbosco.it

