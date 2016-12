Autunno: destinazione terre del vino

12:12 -

In autunno non c’è niente di meglio di una bella vacanza nelle terre del vino. La vendemmia è in corso, i vigneti sono al massimo del loro splendore e l’aria, frizzantina e profumata, invita a piacevoli passeggiate nella natura. Se anche voi siete tra quelli che non rinuncerebbero mai ad un viaggio enologico ecco una selezione, proposta da Tripadvisor, delle 10 migliori destinazioni vinicole con tanto di fattorie, alberghi, agriturismi e hotel dove trascorrere un perfetto soggiorno calice alla mano.

DAL PIEMONTE ALLA SARDEGNA, TRA VIGNETI, COLLINE E FIENILI - Il Piemonte è una delle regioni dove si produce un ottimo vino bianco, il Gavi. E proprio nella zona del Gavi, in provincia di Alessandria, c’è una delle aziende vinicole più illustri del territorio: Villa Sparina, la cui storia risale al 1700. Immersa tra i vigneti di Monterotondo, la costruzione comprende 100 ettari di proprietà, di cui 70 coltivati con vigne autoctone. Inoltre, la struttura principale presenta ancora le cantine sotterranee originali perfettamente mantenute a testimonianza della fiorente attività vitivinicola.

Qualche annotazione sul Gavi: vino DOCG dal colore paglierino più o meno intenso ha un aroma delicato e un sapore gradevole di gusto fresco e armonico. Si sposa bene con molti tipi di antipasti, soprattutto però con quelli a base di acciughe come il cosiddetto bagnet verd, primi piatti di pasta o zuppe di pesce, secondi piatti di carne e pesce e con dessert quali: frittelle, frittelle di mele e canestrelli. Spostandoci in direzione Veneto, immersa nei vigneti tra le colline del Valdobbiadene, in provincia di Treviso, troviamo l’Azienda Agricola Vigneto Vecio. Qui, l’atmosfera è davvero familiare e l’atmosfera contadina. Preparatevi a dormire in affascinanti camere ricavate dal vecchio fienile e con affaccio sul vigneto e a sorseggiare un buonissimo Conegliano-Valdobbiadene, prosecco DOCG prodotto unicamente nel Trevigiano.

Con quale cibo si sposa meglio? Gustatelo tra una patatina fritta e un pezzo di pizza. È il massimo. In Toscana invece, a Cinigliano, in provincia di Grosseto si trova la Tenuta Pianirossi, dolcemente adagiata su colline di vigneti nelle vicinanze di Montepulciano. La tenuta è costituita da un terreno coltivato con attenzione alla sostenibilità che è stata utilizzata anche nella progettazione della struttura. Lasciata la Toscana, è arrivato il momento di dirigersi verso le Marche a Montelparo. Qui, vi aspetta un bellissimo appartamento all’interno di una fattoria rurale dotata di piscina con vista sul mare, un campo da golf e un campo da tennis. Dal piano terra dell’appartamento si accede direttamente al giardino e al vigneto.

Lasciata la terra ferma il viaggio all’insegna del nettare degli dei prosegue verso due isole nostrane: Procida, provincia di Napoli e la Sardegna. Sulla prima potrete alloggiare all’Albergo La Vigna, situato in una posizione tranquilla e panoramica. L’hotel comprende una vigna che si estende su un ampio terreno coltivato con varie uve tra cui Falanghina, Cabernet e Merlot. Mentre in Sardegna, in provincia Carbonia-Iglesias, c’è il Vigneto B&B immerso negli ulivi della zona Golfo di Gonessa. La struttura, immersa tra le vigne e gli ulivi, è il posto ideale per chi è alla ricerca di quiete e relax. Qui gusterete buonissimi vini prodotti direttamente dalla tenuta.

CROAZIA E FRANCIA, AZIENDE D'ANTICA CULTURA VINICOLA - Si sa che in Croazia una delle zone più interessanti in materia vinicola è certamente quella della Zagabria. E proprio qui, si trova una bellissima casa vacanza circondata dal vigneto di proprietà della famiglia Markovic che vanta un’esperienza di più di 40 anni nell’ambito della viticultura. La casa, recentemente ristrutturata, è dotata di due balconi che affacciano sui vigneti circostanti, TV, aria condizionata e cucina equipaggiata.

Se alla Croazia preferite atmosfere francesi, anzi provenzali, allora le vostre mete ideali sono: la zona del Mont Ventoux e del Provencal Drôme con la casa Vaisan la Romaine e la Casa a Beaucaire. A voi la scelta se alloggiare nei pressi di Avignone o sul Rodano, nel caso in cui la vostra preferenza ricada sulla Casa a Beaucaire. Nelle vicinanze di Casa a Beaucaire, inoltre, è possibile trovare ristoranti e cantine per la degustazione del vino dove assaporare le prelibatezze locali. Infine, restando sempre in Francia ma questa volta nella regione della Linguadoca-Rossiglione c’è la villetta Chardonnay che è parte della fattoria originale di Chateau Canet proprietà fondiaria che produce vino e olio. La villetta è circondata dai vigneti e affaccia su un giardino privato e un frutteto. La grande cucina può ospitare fino a 16 persone.

Prima di iniziare il vostro viaggio enologico, cominciate a dare un'occhiata al video qui di seguito...particolare il modo in cui si fa vendemmia in Veneto...