Isole Porquerolles, la Provenza romantica e rilassante

Lungo la costasettentrionale si trovano spiagge di sabbia bianca e foreste di pini marittimi che arrivano fino nel mare, azzurro e limpido come in pochi altri luoghi del Mediterraneo. Il versante opposto dell'isola invece è più aspro e selvaggio, con scogliere e piccole calette raggiungibili attraverso impervi ma scenografici sentieri, oppure navigando.



Muoversi fra le isole a bordo di una barca a vela o di un catamarano è certamente il modo migliore per scoprire questa meraviglia della natura, non così lontana dall’Italia. Si sussegue una miriade di piccole baie, una più bella dell'altra, ognuna con il suo angolo di mare dove l'acqua è talmente trasparente da mostrare ogni dettaglio del fondale.



Il piccolo villaggio di Porquerolles si trova sulla costa settentrionale e si sviluppa intorno al porto e alla Place d'Armes, la piazza del paese dove i pochi abitanti dell'isola si ritrovano per giocare a petanque, una variante del gioco delle bocce, o a sorseggiare un pastis come aperitivo. Per scoprire l’entroterra si possono noleggiare delle biciclette, per immergersi nel suo paesaggio verde e rigoglioso, ricco di vigneti, ciuffi di erica e mirto, pini ed eucalipti. Gran parte dell’isola fa parte del parco nazionale di Port Cros, il più importante nella salvaguardia del patrimonio naturale e culturale dell'arcipelago di Hyères,creato nel 1963 ed è il secondo più vecchio parco nazionale francese.