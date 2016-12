Invito a teatro: le sale da concerto che meritano un viaggio

JAMEOS DEL AGUA - LANZAROTE – ISOLE CANARIE. Una sala da concerto davvero fuori del comune, ricavata in un antro naturale scavato da un vulcano. La sala, ospitata in una grotta vulcanica di grandi dimensioni, è capace di ospitare circa un migliaio di spettatori. Le sonorità di questo teatro sono emozionanti, tanto che l’auditorium ospita spesso concerti anche di musica classica.



TEATRINO DI VETRIANO – LUCCA – ITALIA – E’ un delizioso teatro in miniatura, per la precisione il più piccolo del mondo registrato nel Guinness dei Primati e affidato al FAI, Fondo Ambiente Italiano. Un gioiello di teatro all’italiana in miniatura, costruito nel 1890 per volere dei cittadini, con settanta metri quadrati di palcoscenico, sessanta posti in platea e dieci su due ordini di palchetti.



TEATRO OLIMPICO – VICENZA – ITALIA – Progettato da Andrea Palladio nel 1580 è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna. E’ celebre per le sue scene fisse di Vincenzo Scamozzi, in ottimo stato di conservazione: sono le uniche strutture lignee d'epoca rinascimentale ad essere giunte fino a noi. Naturalmente questa scenografia non può essere cambiata quando si realizza uno spettacolo.



CASA DA MÙSICA – OPORTO – PORTOGALLO – E’ la sala da concerto della città portoghese, disegnato dall’architetto danese Rem Koolhaas e costruita tra il 1999 e il 2005. E’ attualmente la sede istituzionale di tre diverse orchestre: Orquestra Nacional do Porto, Orquestra Barroca e Remix Ensemble.



GUANGZHOU OPERA HOUSE – CANTON - CINA – Si trova nell’avveniristico quartiere di Zhujiang ed è uno dei più grandi teatri cinesi. Opera del progettista Zaha Hadid, è stata inaugurata nel 2011. Ispirata al paesaggio naturale che la circonda, la struttura ripropone la struttura dei ciottoli fluviali ed è composta da due sale da concerto: la più grande ospita circa 1800 posti a sedere, mentre la seconda è uno spazio polifunzionale da 400 posti.



NATIONAL CENTER OF PERFORMING ARTS - PECHINO – CINA – Situato a poca distanza dalla Piazza Tiananmen e dalla Città Proibita, la struttura è un moderno monumento e forma di uovo. Progettato dall'architetto francese Paul Andreu, la costruzione è iniziata nel dicembre 2001 e il concerto inaugurale si è tenuto nel dicembre 2007. La cupola ellissoidale in titanio e vetro è circondata da un lago artificiale, e in un’area di oltre 200.000 metri quadrati ospita una sala per l'opera di 2.416 posti, una per i concerti con 2.017 posti ed un teatro da 1.040 posti.



GRAN TEATRO DI SHANGHAI, CINA – E’ una iconica e futuristica costruzione all’interno della quale, dal sua apertura (27 agosto 1998) ha ospitato opere liriche, balletti, sinfonie, concerti di musica da camera, drammi parlati e varie opere cinesi. Vi si trovano tre sale: la principale ha 1.800 posti a sedere, la seconda 600 e la più piccola 200.



SYDNEY OPERA HOUSE, AUSTRALIA – E’ una delle più significative architetture realizzate nel XX secolo e un'icona non solo per la città di Sydney, quanto per l'Australia stessa. Il progetto è dell'architetto danese Jørn Utzon, affiancato dalla società di ingegneria londinese Arup. Molto caratteristica è la sua struttura esterna, con i gusci a sezione sferica che ricordano una flottiglia di barche a vela in navigazione.



SINGAPORE THEATRE ON THE BAY – ESPLANADE – SINGAPORE – Situata nell’ultramoderna area fronte mare adiacente all’Esplanade Park, il teatro è una futuristica costruzione che ospita anche un auditorium, studios, spazi per corsi e workshop. Il centro commerciale accoglie anche una gigantesca biblioteca che contribuisce a fare del teatro un polo culturale di grande importanza.



WALT DISNEY CONCERT HALL - LOS ANGELES, USA – Disegnato da Frank Gehry e aperto nel 2003, è una delle quattro sale del Los Angeles Music Center. E’ sede della Los Angeles Philharmonic Orchestra e dell’omonima corale. L'edificio, disegnato da Frank Gehry, è stato inaugurato il 23 ottobre 2003: dispone di 2265 posti a sedere realizzati da Poltrona Frau.