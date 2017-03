Il Mondo di Donnavventura: dalla California alla Polinesia Francese

Il team si trova in città proprio durante il Veterans Day, una giornata dedicata ai militari che hanno servito la patria.

Vengono organizzate cerimonie commemorative e una parata davvero spettacolare, a cui prendono parte i corpi militari dell’esercito, ma sfilano anche auto d’epoca, motociclette, frizzanti pin up, scolaresche e boy scout. A Santa Barbara è d’obbligo gustare i prelibati granchi californiani in uno dei ristoranti del molo e fare un giro in State Street, la via del passeggio del centro storico, costellata di negozi e locali, ammirando anche la particolare architettura ispirata al passato coloniale spagnolo della città. .

il team prosegue verso nord, raggiungendo un luogo davvero speciale, la Flag Is Up Farm, di Monty Roberts, l’inventore della cosiddetta “doma gentile” la rivoluzionaria tecnica di addestramento resa celebre dal film “L’uomo che sussurrava ai cavalli”, diretto e interpretato da Robert Redford. Lasciato il ranch il team torna a viaggiare lungo la Pacific Coast Highway, in direzione nord, tra surfisti e spiagge popolate dai leoni marini, raggiungendo prima la pittoresca cittadina di Carmel by the Sea e poi Monterey. .

Ultima tappa americana è la più europea delle grandi città, la meravigliosa San Francisco. Si distende su 50 colline, in un continuo saliscendi ed è percorsa dai caratteristici cable car, i tram aperti su entrambi i lati, e tra di loro ne spuntano alcuni arrivati direttamente da Milano! .

La sua icona indiscussa è il celebre ponte Golden Gate, dall’inconfondibile colore arancione internazionale, scelto per renderlo ben visibile quando la nebbia avvolge la baia a e la città. .

Il team lascia il continente americano per volare in Polinesia Francese e andare alla scoperta dei suoi favolosi arcipelaghi, navigando a bordo del catamarano Bessie. .

Si comincia dalle isole della Società e si raggiunge subito una delle meraviglie di questo angolo di Polinesia, il famoso giardino dei coralli che si sviluppa lungo un canale naturale dall’acqua bassa del motu Tau Tau, di fronte all’isola di Taha'a. I coralli sembrano cespugli e fiori sbocciati appena sotto il pelo dell’acqua dove i colorati pesci farfalla sembrano svolazzare da uno all’altro. .

il team va alla scoperta di altri piccoli motu, alcuni dei quali abitati da una sola famiglia, che vive principalmente di pesca. .

A queste latitudini si scatenano improvvisi temporali, ma il brutto tempo in genere se ne va con la stessa velocità con cui arriva e una giornata un po’ uggiosa è l’occasione ideale per andare alla scoperta dell’entroterra dell’isola di Raiatea, dove si trova una scuola elementare e le donnavventura vengono subito prese d’assalto da tutti questi bambini curiosi. .

Poco distanti ci sono anche un piccolo mercato e un’esposizione di artigianato locale polinesiano, con copricapi, borse e tappeti realizzati con una particolare tecnica di intreccio di fibre vegetali. .

La Polinesia Francese è uno di quei luoghi al mondo che più di ogni altro fanno immaginare come doveva essere il Paradiso Terreste: vegetazione rigogliosa, paesaggi straordinari e meravigliose lagune di acqua turchese in cui tuffarsi. .

L’appuntamento con la nona puntata del Mondo Di Donnavventura è per domenica 12 marzo alle 14.00, su Rete4.