Zucche e zombie: Halloween da brivido in Germania

Ed ecco che agli appassionati di Halloween la Germania offre quest'anno feste e attrazioni per tutte le età. Nel parco del castello di Ludwigsburg, vicino a Stoccarda, è già in corso il Festival delle zucche che durerà fino al 8 novembre. I coloratissimi ortaggi inseriti negli storici parchi della bella città tedesca, diventano in questo caso elementi del paesaggio, con costruzioni still-life coloratissime e di grande suggestione.



Lego & vampiri - Fino al 31 ottobre si festeggia Halloween nel parco di Legoland a Günzburg, presso Ulm. Legoland, famosissima sopatutto in nord europa è una sorta di Paese delle meraviglie dove tutto è costruito sul modello dei famosissimi mattoncini della Lego. Un halloween particolarmente giocoso e fatato.



Mostri a piede libero - Halloween mostruoso all'Europa-Park di Rust, non lontano da Stoccarda: è il mix perfetto di inquietudine e horror: fino all'8 novembre 2015 nel parco per il tempo libero più grande della Germania si festeggia Halloween. 180.000 zucche, innumerevoli piante di mais, crisantemi e balle di paglia trasformano l'Europa-Park in un paesaggio autunnale all'interno del quale imperversano spiriti sinistri. Naturalmente anche il programma degli spettacoli, la parata, le proposte gastronomiche, gli hotel e le attrazioni si adeguano al tema stagionale. A ciò si aggiungono le “Horror Nights” che fino al 7 novembre hanno in serbo esperienze di Halloween che i veri appassionati dell'horror troveranno affascinanti.



Una notte con Frankenstein - Altre notti di orrorifica allegria sono rappresentate dagli show nel Castello di Frankenstein a Pfungstadt, presso Darmstadt. Qui dal 23 ottobre al 8 novembre ci saranno cene horror in compagnia di Dracula e adrenalinici incontri con finti mostri in una delle feste horror più celebrate d'Europa.



Maggiori informazioni : www.germany.travel