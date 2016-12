Vienna trendy: avventure per gourmet

Nel Museo d’arte contemporanea - Il MAK, il Museo austriaco di Arti Applicate/Arte Contemporanea sulla Ringstrasse di Vienna, vanta un nuovo ristorante: si chiama Salonplafond ed è indirizzato a una cucina semplice e pura che si orienta al prodotto e agli alimenti artigianali. Il locale del MAK, originariamente aperto come MAK Café nel 1993 stato riadattato nel 2006 in un moderno Gasthaus viennese da un team di architetti viennesi.



Gulasch&Champagne - Al piano terreno dell’Hotel Grand Ferdinand, aperto nel mese di ottobre 2015, situato un paio di palazzi più avanti sulla Ringstrasse, un elegante ristorante offre numerosi piatti della classica Cucina Viennese. L’edificio lungo lo Schubertring dispone inoltre al piano superiore di un ulteriore ristorante, riservato esclusivamente agli ospiti dell’hotel, e di un piccolo bistro, Gulasch & Champagne, con ingresso separato sulla Ringstrasse.



La tartara del Tian - Il ristorante vegetariano di lusso Tian, insignito nel 2015 di una stella Michelin, ha inaugurato nell’autunno 2015 un nuovo locale nel settimo distretto. Il Tian Bistro am Spittelberg offre una cucina vegetariana semplice, dinamica e fresca. Sul menu si possono inoltre trovare fra l’altro originali variazioni per la colazione, il Flammkuchen, un impasto lievitato sottile ricoperto da panna, pancetta e cipolle, la tartara con funghi shiitake al posto del manzo e limonate fatte in casa.



Vegani avanti tutta - Anche l’offerta di pietanze del ristorante self-service yamm! è vegetariana o vegana. Pure qui, come nei due locali già esistenti, l’offerta comprende una grande isola buffet, un’area giochi per bambini e pietanze da asporto. Nel secondo distretto è situata anche la nuova panetteria e pasticceria vegana NomNom. Nella mini-pasticceria rosa si possono gustare cupcakes, cookies, macarons e torte, in gran parte con ingredienti biologici e preparati naturalmente senza uova, burro e latte.



Contaminazioni asiatiche - Ulteriori deliziose e interessanti novità si possono inoltre trovare nei ristoranti asiatici di Vienna. Simon Xie Hong, che gestisce già tre ristoranti a Vienna, ha aperto il suo nuovo ChinaBar an der Wien. Il locale, situato lungo il mercato ortofrutticolo Naschmarkt, offre principalmente piccante cucina del Sichuan. La master-chef Sohyi Kim ha ora nuovamente un suo ristorante. Nel piccolo Kim nel nono distretto offre la sera in un ambiente esclusivo un menu di dieci portate.



Mercati per buongustai - Chioschi del mercato con prodotti regionali dalla verdura al pane, specialità esclusive da tutto il mondo e un ristorante con bar e un caffè: la Marktwirtschaft, un delizioso mercato coperto nella Siebensterngasse nel settimo distretto, aperto nel mese di novembre del 2015, è tutto dedicato ai buongustai. Al centro del distretto creativo di Vienna, questa variante culinaria di un concept store, allestita in sobrio stile loft, vuole diventare la nuova mecca per le buone forchette. Anche la Markterei vuole creare un’alternativa alla spesa al supermercato. L’offerta è incentrata sulla qualità, sul regionalismo e sulla sostenibilità. Lo spazio consente anche di mangiare e bere in tutta tranquillità.



Un ulteriore punto di ritrovo per buongustai, il Lingenhel, nel terzo distretto. L’esperto culinario Johannes Lingenhel ha convertito un complesso di edifici costruiti oltre due secoli fa sulla Landstrasser Hauptstrasse in uno shop per buongustai con un caseificio che trasforma latte di bufala e capra in camembert, brie, mozzarella & Co.



Per maggiori informazioni: www.wien.info

