Vienna saluta la primavera con i mercatini pasquali

Nel Cortile d’Onore di fronte alla splendida reggia barocca che ha ospitato i regnanti asburgici, ben 60 chioschi presentano le loro molteplici offerte : uova decorate e dipinte in tutte i colori dell’arcobaleno, oggetti in legno intagliati, ceramiche, bijoux, oggetti in vetro e tanti utensili pratici per la casa e il giardino.



Caccia alle uova di Pasqua - Diverse poltroncine colorate a forma di guscio d’uovo invitano a fare una pausa, e anche l’offerta gastronomica è ottima. I bambini possono realizzare figure di marzapane o composizioni floreali pasquali al laboratorio del coniglietto pasquale, mentre il 15 aprile 2017 si terrà una caccia alle uova di Pasqua veramente imperiale. Inoltre ogni domenica, il Sabato Santo e il Lunedì di Pasqua si può ascoltare musica jazz dal vivo.



Quarantamila uova dipinte: un record europeo - All’Antico Mercatino di Pasqua in piazza Freyung troneggia la più grande montagna di uova d’Europa, con ben 40.000 uova dipinte. L’offerta su questa graziosa piazza del centro va dall’uovo di quaglia all’uovo di struzzo, da quello in legno a quello di ceramica e dagli oggetti di artigianato alle specialità gastronomiche. Per i più piccoli ci sono un laboratorio di bricolage e un teatrino di burattini. Anche su un’altra vasta piazza nel cuore di Vienna nel periodo pasquale si allestisce un mercatino, che presenta oggetti di artigianato moderni e tradizionali. Il Mercatino dell’Artigianato artistico in piazza Am Hof propone oggetti di artigianato artistico di materiali diversissimi tra cui il legno, il bambù, il vetro, la ceramica, l’argento o la seta.



Il Prater di Vienna in festa, con arte e cultura - La domenica di Pasqua (16 aprile 2017) nell’area del Prater di Vienna ha luogo una divertente festa pasquale per grandi e piccini con musica, teatro dei burattini, truccabimbi, bricolage e tanti giochi. La festa Kalvarienbergfest allestita nel 17esimo distretto non propone solo regalini pasquali ma è anche una festa dell’arte e della cultura per tutta la famiglia, con workshop creativi, musica dal vivo e un programma per bambini.



Per maggiori informazioni: www.wien.info/it