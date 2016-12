Vienna, i tesori della Ringstrasse

06:00 - Sul Ring si affacciano palazzi sontuosi, musei, teatri ed elegantissimi caffé, da scoprire salendo sul Vienna Ring Tram o pedalando in bicicletta. Da gennaio al via un ricco calendario di eventi per celebrare una delle più mitiche strade d’Europa, inaugurata nel 1865 dall’Imperatore Francesco Giuseppe.

Vienna d’inverno ha un fascino tutto particolare, come se il freddo e la neve ne esaltassero la romantica bellezza. Gennaio è il momento giusto per aprire questo scrigno di tesori straordinari: infatti proprio nel 2015 la capitale austriaca festeggerà i 150 anni della costruzione della Ringstrasse. Il Primo maggio del 1865, con l’inaugurazione, si concretizzò il sogno dell’Imperatore Francesco Giuseppe, che volle fare di Vienna una vera metropoli europea realizzando questo imponente viale ad anello, largo 57 metri e lungo oltre 5 chilometri, che ne racchiude il centro storico.



Patrimonio mondiale dell’UNESCO - La Ringstrasse e il centro storico di Vienna nel 2001 sono divenuti Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il viale suddiviso in nove tratti (da Stubenring a Schottenring), racchiude, insieme al segmento Franz-Josefs-Kai lungo il Canale del Danubio, il centro storico di Vienna. Tra i monumentali edifici che vi si affacciano, ci sono l’Opera di Stato, il teatro Burgtheater, il Municipio, l’Università e il Parlamento, il Museo di Storia Naturale, il Kunsthistorisches Museum - Museo di Storia dell’Arte. Si può percorrere la Ringstrasse a bordo del Vienna Ring Tram, che permette di fare un giro turistico completo intorno al centro storico. Durante la corsa di 25 minuti, auricolari forniscono anche in italiano informazioni su quanto si vede via via. Volendo, si può fare il giro completo della Ringstrasse anche in bicicletta: ogni giorno 3.000 persone pedalano lungo la pista ciclabile Ringradweg.



Caffè storici - Su questo anello (Ring) si affacciano magnifici palazzi, sontuosi hotel e ristoranti raffinati che consentono infinite occasioni per una sosta gastronomica. Non mancano elegantissimi caffè, come il Café Prückel, il Café Schwarzenberg e il Café Landtmann, frequentati dai nomi più illustri della cultura mondiale. Imperdibile, poi, una sosta al Sacher Hotel, dove personaggi come la Regina Elisabetta II, John Kennedy, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Romy Schneider, Jane Fonda, hanno sostato e sicuramente assaggiato il dolce più rinomato della Mitteleuropa: la deliziosa Sacher Torte, che proprio lì viene prodotta con una ricetta gelosamente custodita.



Musei e mostre - Sulla Ringstrasse si snoda la storia d’Europa tra teatri, gallerie, musei. Le opportunità per chi ama l’arte e la storia sono incomparabili. Per il 150° sono state organizzate visite guidate straordinarie ad alcuni dei musei più importanti che vi si affacciano, ad iniziare dal Kunsthistorisches Museum (il Museo di Storia dell’Arte che ospita capolavori dell’arte europea, da Caravaggio a Cellini, da Brueghel a Dürer, da Vermeer a Klimt, www.khm.at) e dal Naturhistorisches Museum (Museo di storia naturale, dall’alto del quale si ha un colpo d’occhio mozzafiato sulla città, www.nhm-wien.ac.at).



L’Incanto del ghiaccio – Dal 23 gennaio all’8 marzo la Rathausplatz si trasforma in un fantastico paesaggio ghiacciato, con tanto di sentiero su cui pattinare attraverso il parco del Municipio. I pattini si noleggiano sul posto. A fare da corollario, chioschi gastronomici e tendoni dove scaldarsi e rifocillarsi.



La Stagione dei balli - Vienna è la patria d’elezione di Joahnn Strauss, che con i suoi valzer ha segnato un’epoca e che ancora oggi riescono a farci sognare: gennaio e febbraio sono i mesi della Stagione viennese dei balli. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti. Tra gli eventi più prestigiosi vanno annoverati il 22 gennaio il Ballo dell’Orchestra Filarmonica di Vienna al Musikverein (www.wienerphilharmoniker.at), le feste danzanti che si allestiscono nelle sale della Hofburg (quali il 15 gennaio il Ballo dei Pasticcieri www.zuckerbaeckerball.com e il 6 febbraio il Ballo dei Caffettieri www.kaffeesiederball.at), il famosissimo Ballo dell’Opera il 12 febbraio al Teatro dell’Opera di Stato (www.wiener-staatsoper.at). Il 31 gennaio si tiene l’ormai tradizionale evento della comunità gay&lesbian, il Ballo dell’Arcobaleno al Parkhotel Schönbrunn (www.hosiwien.at) e, per finire, il 13 febbraio il Ballo dei Bonbon al Konzerthaus (www.bonbonball.at).



