Vienna: follie di Capodanno a ritmo di valzer. E rock

In occasione dell'ultimo dell'anno infatti, a Vienna si balla e si fa festa: al Percorso di San Silvestro, nel centro storico di Vienna, all'elegante Ballo di Capodanno nella Hofburg e ai numerosi galà e party, che hanno luogo negli hotel, nei ristoranti e nei bar. Oggetti portafortuna come spazzacamini, maialini e quadrifogli si possono acquistare al Mercatino di Capodanno davanti alla Reggia di Schönbrunn o al Villaggio di San Silvestro in piazza Maria-Theresien-Platz. Il 31 dicembre 2015 il centro storico poi si trasforma in un gigantesco party: lungo il Percorso di San Silvestro, che si snoda attraverso il primo distretto, si possono gustare punch e specialità gastronomiche.



All'insegna della musica - Numerose tappe che propongono show, valzer, operette, musica rock, pop, Dj line e musica folkloristica, intrattengono la gente. Particolarmente apprezzata è l'area dedicata alla musica classica lungo il Graben. Le scuole di ballo viennesi offrono crash course di valzer in piazza Stephansplatz. Lungo il Percorso di San Silvestro i festeggiamenti iniziano alle 14.00 del 31 dicembre. A mezzanotte poi sono i rintocchi della grande campana del Duomo di Santo Stefano, la cosiddetta “Pummerin”, e il “Valzer del bel Danubio blu” ad avviare il nuovo anno. In piazza Rathausplatz e al Prater intorno a mezzanotte si svolge un grande spettacolo di fuochi d'artificio.



Come nelle fiabe - Il Ballo di Capodanno nella Hofburg è perfetto per trascorrere una scatenata notte di balli nelle solenni sale del palazzo imperiale, con allegre melodie e star del mondo del balletto e dell'opera lirica. Una raffinata cena di gala, eleganti bar e uno squisito buffet faranno della serata qualcosa di magico. Un grande momento a cavallo tra l'ultimo dell'anno e il Capodanno è il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna nella Sala dorata del Musikverein con Concerto preliminare (30.12.2015), Concerto di San Silvestro (31.12.2015) e Concerto di Capodanno (1.1.2016).



La colazione del gatto per finire - A causa della grande richiesta, i biglietti vengono estratti a sorte esclusivamente al sito internet dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. E la prima giornata dell'anno a Vienna la si inizia di solito con una bella colazione dopo sbornia, il cosiddetto Katerfrühstück, la colazione del gatto, sulla piazza antistante il Municipio dove è prevista la trasmissione in diretta su un megaschermo del Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna.



