Vienna festeggia la sua grande Imperatrice

Il monumento a Maria Teresa - Lungo la Ringstrasse di Vienna si succedono i monumenti di grandi personaggi storici, dai signori della guerra ai principi dei poeti. Il più imponente è certamente quello dedicato a Maria Teresa sull’omonima piazza situata tra Kunsthistorisches Museum e Naturhistorisches Museum. La statua è alta 19 metri, copre una superficie di 632 m² e raffigura Maria Teresa seduta su un trono. La circondano figure allegoriche di virtù come Forza, Saggezza e Giustizia, statue a cavallo dei condottieri della sua epoca e ritratti dei suoi consulenti e di altri personaggi importanti tra cui Mozart e Haydn.



Reggia di Schönbrunn - La Reggia di Schönbrunn rappresenta la maggiore costruzione realizzata da Maria Teresa. Fu lei, infatti, a commissionare all’architetto goriziano Nicolò Pacassi un radicale ampliamento e ristrutturazione di questo complesso di reggia è prevista alla Reggia di Schönbrunn una visita guidata a tema, il Maria-Theresia-Tour, che permette di visitare l’appartamento estivo della sovrana, realizzato da Johann Wenzel Bergl al pianterreno del palazzo. Il giro consente di visitare anche le Stanze di Bergl, la Piccola e la Grande Galleria, la Stanza del Carosello, nonché la Sala delle Cerimonia al piano nobile e ha luogo il sabato e la domenica.



Museo delle Carrozze imperiali Vienna - Nel Museo delle Carrozze imperiali situato accanto alla Reggia di Schönbrunn sono esposti i più sontuosi calessi della casa imperiale austriaca, nonché di altre note famiglie dell’aristocrazia. Nell’anno del tricentenario la rassegna “Potere al femminile e gioia di vivere” Accademia teresiana - Nel 1746 Maria Teresa fece trasformare la “Favorita”, la residenza estiva del padre, l’imperatore Carlo VI, in un’accademia per alti funzionari e diplomatici. Ancora oggi il cosiddetto Theresianum è considerato uno dei migliori istituti scolastici in Austria e ospita, oltre al liceo, anche una scuola materna, una scuola elementare e un’accademia diplomatica.



Museo del Mobile Vienna - Un museo unico nel suo genere, che presenta la cultura imperiale dell’abitare e che nella sala dedicata a Maria Teresa al primo piano espone anche la scrivania utilizzata dalla sovrana. A realizzare questo regalo dell’arciduca Ferdinando Carlo (1754-1806), governatore di Milano, a sua madre fu Giuseppe Maggiolini. In occasione della ricorrenza della nascita di Maria Teresa è stata allestita una interessante mostra fino alla fine di novembre dal titolo “La famiglia e il retaggio” presenta l’ambiente familiare, i destini individuali e la politica dinastica dei matrimoni di Maria Teresa, e spiega come il suo mito continuò a vivere ben al di là della sua morte.



Cripta dei Cappuccini - La Cripta dei Cappuccini, nota anche come Cripta degli Imperatori, si trova in piazza Neuer Markt, nelle vicinanze della Hofburg, ed è dal 1617 il luogo di sepoltura della famiglia asburgica. Maria Teresa fu qui sepolta insieme al consorte, l’imperatore Francesco I Stefano di Lorena, in un magnifico doppio sarcofago del tardo Barocco.



