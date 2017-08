Vienna al di là dei depliant: gli indirizzi segreti

I negozi della moda maschile - Strictly Herrmann nel secondo distretto propone esclusivamente moda per uomini. In questo concept store dall’allestimento very cool in via Taborstrasse si trova una selezione di marchi di moda integrata da un’interessante offerta di accessori, dagli occhiali alle borse, e in più libri, profumi, articoli di cosmesi, gin e i più nuovi gadget tecnici. Creazioni di moda sportive ed eleganti ideate da stilisti italiani e francesi: è ciò che offre La Moustache in via Kirchengasse. Camicie, pantaloni, giacche, calzature, cravatte e persino smoking stilosi. Il motto della boutique è “classico ma non noioso”.



Il vecchio nobile rito del barbiere - Franz und Gloria si chiama un barbiere del settimo distretto che propone anche un parrucchiere per uomo e donna. Qui i capelli di lui e lei vengono trattati con prodotti sostenibili della manifattura viennese Less is More, che contengono esclusivamente sostanze attive vegetali organiche certificate. Attendono qui gli uomini rasature a regola d’arte e perfette modellature della barba, anche senza previo appuntamento. Un rifugio riservato esclusivamente agli uomini è il barbiere Brothers‘ Barbershop in via Neubaugasse, anch’esso nel settimo distretto. In un piacevole ambiente vintage si pratica qui l’arte del barbiere, con taglio dei capelli, rasatura e massaggio del viso. Inoltre questo salone è anche un punto d’incontro dove non si cura solo la bellezza, ma dove i signori hanno l’opportunità di discutere piacevolmente sorseggiando un caffè o un whiskey.



Creatività in cucina: Vienna non delude - Al locale Das Spittelberg girano gli spiedi, al mercato Vorgartenmarkt cuociono le zuppe di noodle e un celebre cuoco britannico atterra all’aeroporto di Vienna: nel mondo della gastronomia viennese non ci si annoia mai. Al ristorante Das Spittelberg, nella romantica viuzza Spittelberggasse, è giunto un nuovo chef de cuisine, Harald Brunner, che punta su una creativa Cucina Viennese con un tocco di tradizione. Il centro di questo locale dall’allestimento veramente cool è una vasta rosticceria dove si grigliano sostanziosi tagli di carne. Il suo predecessore, Mario Bernatovic, ha aperto il proprio locale, il Kussmaul, in Bäckerstrasse, nel centro storico di Vienna.



Gastronomia globale - Nuova è anche la formula gastronomica della trattoria Ludwig van, a pochi passi dal Naschmarkt, che si basa su due filosofie: a pranzo si servono tradizionali e deliziosi menu con o senza carne/pesce, mentre la sera il Ludwig van si trasforma in un ristorante che propone moderne interpretazioni della cucina austriaca arricchite dagli aromi di tutto il mondo. Agli amanti delle zuppe giapponesi si raccomanda una gita al mercato Vorgartenmarkt, situato tra Prater e Danubio, nel secondo distretto. Al Mochi Ramen Bar i ramen sono freschi di giornata, e il brodo si serve anche in una versione vegetariana. Gli amanti della Francia si sentiranno a loro agio al ristorante La Mercerie, nel nono distretto. Il locale ad angolo nel quartiere trendy Servitenviertel punta su piccoli piatti dal tocco francese e su piacevoli interni vintage.



E per finire, dell’ottimo vino - La catena di vendita al dettaglio di vino Wein & Co, che in Austria ha 20 filiali, ha ampliato il suo store di fronte al Duomo di Santo Stefano. Il nuovo mondo dei sapori e del vino propone su una superficie di 800 m² suddivisa su tre piani anche un bar con ristorante, un tasting corner e chef’s table, un’area take away, nonché una cantina con vini rari e pregiati.



