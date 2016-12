1 ottobre 2014 Viaggio nelle capitali europee...di corsa Lisbona, Amsterdam, Dublino o Atene? Tante idee per una vacanza nelle città più belle d'Europa dove da ottobre a novembre si disputano importanti maratone Tweet google 0 Invia ad un amico

09:21 - Siete degli appassionati di maratone e il vostro sogno è di trascorrere una vacanza in una città europea proprio nel periodo in cui si disputa una di queste? Bene, date un’occhiata qui di seguito. Per voi alcune tra le più belle città d’Europa che nel periodo tra ottobre e novembre sono palcoscenico di importanti maratone. A voi a scelta tra: Lisbona, Amsterdam, Francoforte, Dublino e Atene.

UN VIAGGIO...DI CORSA - Se amate Il Portogallo allora la vostra meta ideale per un viaggio scarpe da ginnastica al seguito è sicuramente Lisbona che dal 5 ottobre ospita la 24ma edizione della Maratona di Lisbona. Il percorso della gara si snoda da Cascais a Estoril e Oeiras, offrendo agli atleti la meravigliosa vista sull'oceano Atlantico e le bellezze naturali dei paesaggi prima di entrare nella baia e attraversare i quartieri storici di Lisbona per poi tagliare il traguardo al Parque das Nações. Cosa visitare in città: la salita all’Arco da Rua Augusta da dove a colpo d’occhio potrete vedere la piazza più grande della città: Terreiro do Paço, il quartiere centrale di Lisbona chiamato Baixa, la Cattedrale Sé, il Castello di São Jorge e il fiume Tago. Ma una visita alla città non può essere completa se non si è gustata la bellezza del Mosteiro Dos. Infine non potete lasciare Lisbona se non avete ascoltato almeno qualche nota del antico e famoso fado. Il posto giusto dove inebriarsi di queste sensuali note è sicuramente l’antico quartiere arabo dell’Alfama dove in moltissimi bar e ristoranti è uso intonare questo genere musicale.



Alle atmosfere portoghesi preferite i tulipani, i mulini a vento e i canali di Amsterdam? Bene, siete fortunati perché la bella città olandese anche quest'anno ospita la 39ma edizione della Maratona di Amsterdam, tra le 10 più importanti a livello internazionale a cui partecipano ogni anno migliaia di atleti e turisti da tutto il mondo. L'itinerario si sviluppa dentro e fuori la città, tra strade e quartieri di interesse storico e culturale, lungo il fiume Amstel e attraverso il Vondelpark. Partenza e traguardo sono all’Olympisch Stadion, cornice ideale per caricarsi dell’energia degli spettatori a inizio gara e festeggiare la soddisfazione dell’arrivo. Cosa vedere in città: il Rijksmuseum, lo Stedelijk Museum, il Museo Storico Cittadino, Piazza Dam con il Palazzo Reale, piazza Leidseplein con i suoi gustosi ristorantini, piazza Rembrandtplein piena di discoteche e piazza Waterlooplein con il suo caratteristico mercatino delle pulci.



Se invece la vostra meta preferita ha il nome di Francoforte. Bene, in città il 26 ottobre si corre la famosa Maratona di Francoforte che, grazie al suo percorso completamente pianeggiante, è tra le più veloci da percorrere e accompagna i suoi partecipanti attraverso gli scorci più spettacolari della città. Il suo famoso skyline che si riflette sulle acque del fiume Meno e le sue piazze storiche su cui si affacciano le tradizionali e bellissime case a graticcio alleggeriranno la fatica degli atleti. A Francoforte, tra le città europee più attente ad arte e cultura, è possibile approfittare anche di una della innumerevoli manifestazioni che vengono organizzate, come la 45ma edizione del Festival Jazz, dal 23 al 25 ottobre. Cosa visitare in città: il centro storico con la Cattedrale dell'Imperatore, il Municipio Römer - il simbolo assoluto della città - e St. Paul's Church; il cosiddetto "Argine del Musei di Francoforte" - un totale di 26 musei posizionati l’uno accanto all’altro lungo la passeggiata che costeggia il fiume - e, per finire, concedetevi una bella passeggiata in uno dei 50 parchi e giardini presenti all'interno dei quartieri della città. Francoforte, infatti, è uno dei centri urbani "più verdi" della Germania. Tra le diverse aree verdi spicca sicuramente il Palmengarten, un enorme giardino che ospita circa 3mila esemplari di piante, tra diverse specie e varietà.



La vostra passione è Dublino? Bene, la bella città irlandese il 27 ottobre ospita la Maratona di Dublino, la quinta in Europa per numero di partecipanti, taglia quest'anno il traguardo della 34ma edizione. L’ospitalità e l’entusiasmo dei sui spettatori caratterizzano la Friendly Marathon, come viene definita dagli atleti che hanno già percorso le strade della città.

L'itinerario, in gran parte su un tragitto pianeggiante, si snoda attraverso la zone storiche del centro e delle sue numerose aree verdi tra cui il Phoenix Park, il parco urbano più esteso d'Europa, passando per la rinomata O'Connell Street, con i suoi monumenti e le bellissime residenze georgiane. Cosa visitare in città: The Little Museum of Dublin; il divertente e particolare The Dolls Hospital & Museum; il National Leprechaun Museum , dedicato alle tradizioni e ai miti della cultura celtica e il meno conosciuto il Revenue Museum, nascosto nella cripta della Chapel Royal. Per il vostro soggiorno in città è invece perfetto l’hotel Best Western Academy Plaza che si trova nel centro di Dublino, vicino alla celebre O'Connel Street.



L’ultima ipotesi per il vostro viaggio da maratoneti è trascorrere qualche giorno ad Atene dove il 9 novembre si disputa la Maratona di Atene. L'Acropoli di Atene è il punto di arrivo della prima “maratona” della storia, raggiunta da Fidippide che nel 490 a.C. percorse più di 40 km per annunciare ai suoi concittadini la vittoria sull'esercito persiano. Quest'anno si svolge la 32ma edizione della maratona di Atene, con un tragitto in cui si susseguono le strade, i monumenti e gli scorci emozionanti della capitale greca, culla della civiltà occidentale: ecco perché da quest'anno la corsa prende il nome di "Maratona di Atene. L'autentica". Il percorso, con numerosi dislivelli, attraversa la città e dopo 42,195 km raggiunge il Panathenaic Stadium, il famoso stadio di marmo bianco costruito per le prime Olimpiadi Moderne del 1896. Pronti a correre nella storia? Cosa visitare in città: l’Acropoli, l’Agorà che si adagia ai piedi della roccia sacra, i quartieri di Plaka, Monastiraki e Thisio e poco distante da Atene, Capo Sounion.

