6 febbraio 2015 Viaggi da sogno nei castelli delle fiabe Ai uqattro angoli del mondo, dal palazzo della Bella Addormentata al castello della seduzione abitato da Casanova Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Alcuni sono stati abitati da principesse famose, potenti sovrani o grandi seduttori come Casanova; altri hanno ispirato fiabe amatissime da intere generazioni, come la Bella Addormentata nel Bosco, o sono stati teatro di favole moderne, come la saga di Harry Potter. Ecco una rassegna fotografica di alcuni splendidi castelli, location e luogo di ispirazione di grandi miti del nostro tempo. Tutti da scoprire e da visitare, per abbandonarsi a un sogno e per respirare l'atmosfera dei nostri racconti preferiti.