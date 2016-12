Vacanze salute e relax? Niente di meglio delle Alpi

La Perla tedesca di Berchtesgaden, nell’omonimo parco naturale, è toccata da uno dei percorsi escursionistici più belli e ambiziosi che attraversano le Alpi bavaresi e salisburghesi: il Salzalpensteig. Con ben 233 km di sentieri ben segnalati e suddivisi in 18 tappe, affrontabili anche singolarmente, il tracciato si snoda in un mondo di montagne, laghi, cultura e tradizioni lungo le antichissime vie del sale a cavallo tra Austria e Germania. Per muoversi sulla rete stradale, gli ospiti che soggiornano a Berchtesgaden possono fruire della carta soggiorno Kurkarte che garantisce l’accesso gratuito ai mezzi pubblici di tutta la regione.



Niente allergie - Per alcuni la primavera è anche stagione di asme e allergie. La Perla austriaca di Neukirchen offre la possibilità di rigenerarsi in una delle più importanti stazioni climatiche del Parco Nazionale Alti Tauri, con camere anallergiche, programmi terapeutici e iniziative a contatto con la natura. Le vicine cascate di Krimml, tra le più alte e maestose d’Europa, sprigionano un aerosol dalle riconosciute proprietà antiasmatiche.



L'Austria propone magnifici sapori - In Austria, a pochi chilometri dal confine italiano e sloveno, la Perla di Weissensee con il suo lago incontaminato e incorniciato dai boschi propone una quattro giorni di degustazioni per riscoprire i profumi della primavera in cucina. Dall’11 al 14 maggio la sezione austriaca dei “Giovani ristoratori d’Europa” delizierà i palati degli ospiti con degustazioni e cene a base di prodotti regionali e ricette della tradizione locale. Sempre sul Weissensee, ecco le "crociere in zattera" un'esperienza enogastronomica unica sulle acque del suo lago incontaminato e incorniciato da boschi da favola. Cuochi e gastronomi della regione serviranno sulla "barca del piacere" il meglio della cucina regionale.



Medita e rigenerati - Sul versante italiano delle Alpi, le Perle dell’Alto Adige salutano la primavera con una serie di proposte per immergersi nei ritmi e nell’energia della montagna. Fino al 24 giugno la Perla di Funes organizza escursioni settimanali meditative e rigeneranti nell’ambito della rassegna “Alto Adige Balance” A Moso, in Val Passiria, da aprile a ottobre un’esperta guida accompagna i visitatori alla scoperta delle erbe alpine e delle loro proprietà curative. Per chi ama le testimonianze della civiltà montanara, a Malles in Val Venosta si organizzano escursioni lungo gli antichi e stretti canali che portavano l’acqua dei ghiacciai nei campi a valle, percorrendo sentieri ben attrezzati e toccando tappe di interesse storico e naturalistico.



L'incontaminato microcosmo di Bled - Al confine orientale delle Alpi, in Slovenia, la Perla di Bled riapre agli ospiti le porte di un microcosmo incontaminato e nascosto: le gole di Vintgar, monumento naturale che da oltre un secolo attira visitatori e studiosi affascinati delle sue imponenti pareti, dai ristagni cristallini e dalla cascata di Šum.



