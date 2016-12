Vacanze alpine: meglio se l’auto resta a casa

La Perla austriaca di Neukirchen am Großvenediger offre gratuitamente ai propri ospiti la Wildkogel-Card: la speciale tessera garantisce l'accesso a navette per escursionisti, autobus postale, ferrovia locale da Krimml a Zell am See e servizio pullman da Uttendorf fino al mondo di ghiaccio del Weißsee. Sono inoltre inclusi servizi specifici per famiglie, tra cui noleggio gratuito di zaini portabambino e buggies ed escursioni quotidiane a tema adatte a tutte le età.



Mallnitz, Perla austriaca ai piedi degli Alti Tauri, è direttamente collegata alla linea ferroviaria Intercity. Ciò la rende particolarmente comoda e veloce da raggiungere in treno, da qualsiasi direttrice internazionale ad alta velocità. Grazie alla collaborazione con Mobilito, lo sportello per i viaggi in mobilità dolce, e le ferrovie tedesche, le strutture sono in grado di pianificare il viaggio dei propri ospiti e attivare forti sconti – fino al 50% – e viaggi gratuiti per bambini. Mallnitz è un centro di riferimento per gli escursionisti senza auto. La navetta del Parco Nazionale tocca tutte le vallate e i punti di interesse del Parco: impianti di risalita, mostre, accessi ai sentieri ecc. Le strutture Alpine Pearls propongono pacchetti forfettari settimanali con Nationalpark Kärnten Card e numerosi servizi inclusi nel prezzo.



La Perla altoatesina di Racines è facilmente raggiungibile in treno con la ferrovia del Brennero. Anche qui gli ospiti possono godere dei vantaggi di una speciale carta, la TourCard, che permette di fruire gratuitamente di molti servizi turistici della regione come musei, luoghi di interesse e mezzi pubblici. Una navetta accompagna gli escursionisti nei punti di partenza di numerosi sentieri. È inoltre possibile avvalersi di un servizio Car Sharing in loco. Alle famiglie che arrivano in treno, Racines propone un pacchetto di sette notti in mezza pensione o completa, con numerosi servizi inclusi in mobilità dolce tra cui un corso di arrampicata su roccia



Una settimana di soggiorno nella regione incantata ai piedi del Catinaccio, a Tires in Alto Adige, è associata ai servizi in mobilità dolce “Card Gold”: utilizzo senza limiti di diversi impianti di risalita, autobus e navetta notturna. Inoltre, genitori e bambini possono esplorare i meravigliosi scenari del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio con una guida esperta.



Il viaggio in treno per Disentis, la Perla elvetica dei Grigioni, è già in sé un'esperienza da non perdere: da Coira con il “trenino rosso”, la ferrovia retica che si snoda lungo le gole del Reno, o da Lucerna con la ferrovia del Matterhorn-Gottardo attraverso il Passo dell'Oberalp, o ancora a bordo del celebre Glacier Express. Da questa estate, tutti gli ospiti che trascorrono almeno una notte a Disentis possono viaggiare gratuitamente in treno da Disentis all'Oberalp e in funivia fino a Caischavedra. Disentis è anche la capitale svizzera dei minerali: qui si svolge, l'8 e 9 agosto, la più importante fiera di cristalli e minerali. Alpine Pearls propone un soggiorno a partire da due notti con escursione alle sorgenti del Reno accompagnati da una guida esperta. Durante il soggiorno gli ospiti potranno fruire gratuitamente della rete di trasporto pubblico a Disentis e Sedrun.



Maggiori informazioni sulle 27 Perle Alpine: www.alpine-pearls.com