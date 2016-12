Uno shopping a tutto campo? Prova ad Amburgo

Dopo una passeggiata d’obbligo nell’ampia Mönckebergstraße, la via dello shopping per eccellenza inaugurata all’inizio del secolo scorso, i più curiosi potranno scoprire i quartieri che raccontano un’altra Amburgo, quella dei mercati cittadini, delle sartorie e delle gallerie d’arte nelle vie strette e tortuose che conducono al porto. Chi va alla ricerca di antichità nautiche e oggetti rari potrà visitare i numerosi mercatini delle pulci che, nelle diverse stagioni dell’anno, punteggiano la città. La domenica mattina non si può rinunciare al coloratissimo mercato del pesce di St. Pauli: a partire dalle 6 del mattino si trovano specialità affumicate, condite con musica jazz, country e skiffle.



Artigiani e antiquariato - Imperdibile è anche il Flohschanze, a pochi passi dalla fermata della metro Feldstraße: ogni sabato, dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio, gli artigiani locali e gli appassionati di antiquariato s’incontrano nell’ampia piazza accanto al vecchio mattatoio. Presso il Museo del Lavoro, da aprile a ottobre, si può combinare l’esperienza museale dedicata al lavoro e all’artigianato con un il Kultur-Flohmarkt, un mercato delle pulci culturale, che attrae i visitatori per la particolarità della sua offerta.



L’arte del riciclo - Per gli amanti d’arte e gli appassionati di design sarebbe un vero peccato non concedersi una passeggiata nel quartiere Neustadt: a pochi passi dalle rive dell’Elba, le sue viuzze celano una sorpresa a ogni angolo. Designer e artisti di tutto il mondo hanno trovato in questo distretto il loro luogo d’adozione: in Brüderstraße 18, è stato da poco aperto un atelier che propone abbigliamento e accessori realizzati a mano in materiale riciclato e ospita mostre temporanee, gruppi di lettura e serate musicali. Pochi passi più in là, il negozio di Anita Braun è una bottega dove design, suggestioni orientali e sartoria si fondono: una chicca per il visitatore curioso che ama indossare pezzi unici.



I Mercatini di Neustadt - Naturalmente anche Neustadt offre ai visitatori un prezioso mercato delle pulci: nella bella stagione, ogni domenica dalle 10 alle 17 la piazza Großneumarkt si riempie di bancherelle. Vecchi giocattoli, mobili, pezzi d’arte: se si arriva di buon’ora si possono trovare veri e propri tesori. Da qualche tempo a questa parte, i designer della città anseatica s’incontrano al mercatino del design Der.Die.Sein Markt: nella modernissima cornice architettonica della Unilever-Haus, nella HafenCity, si potranno trovare ogni sabato dalle 11 alle 18, le ultimissime creazioni dei giovani designer della città: fotografie, accessori, abbigliamento, arredamento.



Le notti di Amburgo – La città sorprende e incanta anche la notte: al St. Pauli Nachtmarkt, il mercato serale nella Spielbudenplatz, gli abitanti di Amburgo s’incontrano per trascorrere una piacevole serata dopo il lavoro, acquistando prodotti locali freschi e ascoltando musica live. Il suggestivo mercato si svolge ogni mercoledì dalle 16 alle 22.



