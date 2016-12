Una visita a Praga? Fatti consigliare da Carlo IV

Cominciamo dallo straordinario centro storico in piazza della Città Vecchia. Nella sua parte orientale si erge uno splendido edificio goticoche risale al XIII secolo e fu proprio qui, probabilmente, che il 14 maggio 1316 nacque il futuro sovrano. Potrete visitare anche gli interni storici dove la Galleria di Praga Capitale organizza le esposizioni. Fermatevi a guardare stupiti l’orologio astronomico, che a ogni ora si anima di una sorta di balletto si incredibili personaggi medievali uno spettacolo allegorico che lascia a bocca aperta ed è tra i più gettonati di Praga.



Il più vecchio ponte di Praga - Il Ponte Carlo, originariamente chiamato di Praga o di pietra, deve il nome al suo fondatore, l'imperatore Carlo IV che lo fece edificare nel 1357, tenendo conto di una serie “magica” di numerazioni cabalistiche, che derivavano dalla forte influenza ebraica che ha sempre caratterizzato la città. Il ponte che attraversa il fiume Moldava, misura 518 m, è largo poco meno di 10 m e poggia su 16 piloni. Oggi il Ponte Carlo è decorato da 30 statue e gruppi scultorei e ha una funzione esclusivamente pedonale.



La Torre del Ponte della Città Vecchia - Carlo IV vi accompagnerebbe senz’altro alla porta per accedere al Ponte Carlo dalla Città Vecchia, la più bella porta dell'Europa gotica,che fu completata prima del 1380. La ricca decorazione scultorea è una celebrazione simbolica del governo della casata del Lussemburgo; qui troverete sia le statue dei costruttori, dei re Carlo IV e di suo figlio Venceslao IV, così come le statue dei Santi Adalberto e Sigismondo, patroni del regno boemo, o quella di San Vito, il patrono della cattedrale di Praga e del ponte. A soli pochi passi dalla Torre del Ponte della Città Vecchia,in piazza Křižovnické náměstí, si trova il monumento a Carlo IV costruito nel 1848 in occasione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell'Università. Con una mano l'imperatore si appoggia alla spada, con l'altra regge l'atto di costituzione dell'università. Intorno lo circondano le allegorie delle quattro facoltà dell'epoca



1348: l'anno dell'università e della Città Nuova - Il 1348 fu un anno straordinariamente fortunato e fruttuoso per Carlo IV: in marzo l'Imperatore iniziò la costruzione della Città Nuova di Praga il cui centro divenne l'odierna Piazza di Carlo (Karlovo náměstí), successivamente fondò anche la fortezza di Karlštejn e il convento benedettino chiamato Na Slovanech oppure Emauzy. Nell'aprile del 1348 fu fondata l'Alta Scuola di Praga, la prima università dell'Europa centrale che oggi porta il nome del suo fondatore: Università Carolina.



Il Castello di Praga e la cattedrale di San Vito - Anche il rinnovamento del vecchio palazzo reale del Castello di Praga fu merito di Carlo IV cui si deve , insieme ai costruttori Matyáš da Arras e Petr Parléř, la costruzione della cattedrale di San Vito che simboleggia il periodo più alto del gotico nella storia edile di Praga. Il re fece inoltre costruire una nuova tomba reale dove fece portare le spoglie dei re e dei dignitari religiosi boemi. Quale anima e cuore della cattedrale viene considerata la cappella di San Venceslao. Sul portale settentrionale troverete un anello di bronzo al quale, pare, si aggrappò San Venceslao poco prima di morire. La porta nell'angolo sudoccidentale della cappella conduce alla camera della corona dove sono custoditi i gioielli della Corona boema. Per raggiugere il castello si attraversa l’incredibile Mala Strana, antico quartiere di Praga fondato nel '200, un tempo ricco di botteghe orafe e laboratori di alchimisti, ricco di antiche suggestioni, un vero tuffo nel medioevo.



La mostra su Carlo IV – E proprio a Mala Strana, al Maneggio di Wallenstein, fino al 25 settembre 2016 sarà possibile ammirare la mostra “Carlo IV (1316–1378). Esposizione Bavarese-Ceca per il 700° anniversario della nascita”, per scoprire una parte import6ante della storia dell’Europa, per scoprire anche i lati oscuri del più grande sovrano nella storia delle terre boeme. Capirete come fu possibile durante gli anni di cattivi raccolti, pestilenze, i pogrom contro gli ebrei e la crisi finanziaria costruire gli edifici imponenti che a Praga ma anche negli altri angoli della Repubblica Ceca sono ancora ammirati dai visitatori di tutto il mondo 700 anni dopo la nascita di Carlo IV.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com