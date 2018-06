Una strada, un mito: la Wild Atlantic Way in Irlanda

Lunga 2500 chilometri è la strada segnalata più lunga del mondo che si snoda lungo una costa che l’Atlantico ha plasmato nella vertigine dei secoli, formando merletti di scogliere frastagliate, decine di isole e isolette, spiagge sabbiose e incontaminate, profondi estuari e riparate insenature dove si affacciano porticcioli incantevoli e vivaci cittadine.



Mille luoghi da scoprire - Da semplici viaggiatori a esploratori, tante sono le possibili digressioni da questa strada infinita fornita di “discovery points”,che segnalano luoghi di straordinaria bellezza paesaggistica, ben segnalati durante il percorso, assieme a tutta una serie di informazioni circa attività e altre attrazioni in zona. È proprio questa la grande novità della Wild Atlantic Way: la segnalazione dei principali punti di interesse, assieme alla possibilità di vivere delle esperienze durante il tragitto, le più diverse e originali. Vista la lunghezza del percorso e il suo andamento serpeggiante, l’opzione è quella di considerare la Wild Atlantic Way in sezioni: potete raggiungerla in qualsiasi punto e percorrerla in qualsiasi direzione, oppure scegliere determinati e brevi tragitti, soffermandovi in una zona specifica.



Sud Ovest - Nella contea di Kerry si snoda il famoso anello costiero di Ring of Kerry, che percorre l’intera penisola di Inveragh, dalla quale è possibile raggiungere le impervie Skellig Islands, Patrimonio Mondiale Unesco. Sia qui che nella vicina penisola di Dingle, che qualcuno ha descritto come “il posto più bello del mondo”, oltre ai preziosi gioielli naturalistici e ai paesaggi fiabeschi, troverete una miriade di villaggi, paesini e cittadine dove poter assaporare il meglio della cucina e ospitalità irlandesi. La contea di Cork vanta tre magnifiche penisole: Mizen, Sheep’s Head e Beara, dove si susseguono ininterrottamente le meraviglie della natura, disseminate da villaggi di pescatori, sentieri per il trekking, testimonianze di un antico passato, vivaci cittadine. Da maggio a settembre, non sarà difficile avvistare delfini e balene. Mizen Head è il punto più meridionale d’Irlanda: da qui si scorge il Faro di Fastnet, che si erge su una roccia conosciuta come La Lacrima d’Irlanda, essendo l’ultimo lembo di patria visto da quanti erano costretti ad emigrare. Oppure si può prendere la funivia (l’unica in Irlanda) per Dursey Island, per poter ammirare “l’ultimo tramonto d’Europa”. Kinsale offre invece le gioie della cucina irlandese, visto che questa graziosa cittadina viene considerata la capitale gastronomica del paese.



Ovest Centrale - Le contee interessate in questa sezione sono West Clare e Limerick. La prima, con lo splendore dei suoi scenari, teme pochi confronti: qui, con la sua incessante opera, l’Atlantico ha creato vertiginose scogliere a strapiombo, come le maestose Cliffs of Moher, e strepitosi tratti di costa, come quelli della meravigliosa Loop Head, mentre un poco più all’interno, bizzarre formazioni rocciose formano il paesaggio arcano e irreale del Burren, le cui propaggini si sono spinte in mare a formare le Aran Islands, dal fascino senza tempo. Pat Sweeney, esperto di storia e agricoltore locale, da Doonagore vi guiderà alla scoperta delle Doolin Cliffs, mentre Mary Howard di Fanore vi condurrà nel cuore del Burren. Lungo la costa di Loop Head, a Kilkee, si può praticare il Coasteering: uno sport che comprende arrampicate, salti, movimenti agili e veloci e nuoto intorno alle piscine di roccia, sotto la guida di esperti locali. Nella contea di Limerick imperdibile il tour dell’estuario dello Shannon, abitato da una nutrita colonia di delfini e da decine di altre specie selvatiche.



Ovest - In questa zona la Wild Atlantic Way attraversa le contee di Mayo e Galway. Qui si può passare un intero pomeriggio con Denis Quinn della Wild Atlantic Cultural Tours alla ricerca di cibo lungo il litorale della Baia di Killala: frutti di mare e alghe che poi saranno trasformati in piatti prelibati. Oppure, attraversare il ponte per visitare Achill Island, la più grande fra le isole irlandesi, con i suoi affascinanti panorami. O ancora, decidere di osservare il fenomeno del Rolling Sun: al tramonto di ogni 18 aprile e 24 agosto il sole sembra rotolare lungo il versante nord di Croagh Patrick, il monte dedicato a San Patrizio. La contea di Galway vanta fra le sue attrazioni l’indescrivibile bellezza della zona selvaggia del Connemara: a Clifden, la sua “capitale”, potrete noleggiare una bici e percorrere la Bog Road, attraverso una selvaggia e misteriosa torbiera; oppure trascorrere una serata al bar ristorante Oliver’s Seafood di Cleggan, assaporando deliziosi piatti di mare. L’omonimo capoluogo offre un caleidoscopico panorama di luoghi e avvenimenti dedicati all’intrattenimento, pubs in cui ascoltare musica dal vivo, raffinati ristoranti in cui gustare ostriche squisite in un affascinante e dinamico mix di antico e moderno.



Nord Ovest - La sezione nord-ovest della strada tocca le contee di Donegal e Sligo, offrendo panorami mozzafiato a ogni curva. Poco frequentate e solitarie, dall’atmosfera irripetibile, sono roccaforti del Gaeltacht : qui infatti si trova Oideas Gael, una scuola di lingua irlandese frequentata internazionalmente e che offre corsi per tutti i livelli. Allo Studio Donegal a Kilcar vi verrà mostrato come viene tessuto a mano il tipico tweed irlandese. In Donegal si trova il punto più settentrionale dell’Isola di Smeraldo, Malin Head; scogliere a precipizio, come quelle di Sliabh Liag; e spiagge meravigliose, come quella di Fanad Head. Ma ce ne sono a decine: una gioia per tutti coloro che amano gli sport acquatici, il golf e le camminate. Il romantico paesaggio rurale di Sligo, la terra che tanto ispirò il grande poeta Yeats, è anche il paradiso dei surfisti. A Mullaghmore Head vi sfideranno onde gigantesche, ma i meno avventurosi possono sperimentare una Yeats Dining Experience con ottimo cibo irlandese e i sublimi versi del poeta, oppure fare un’escursione fino a Streedagh Beach, sito di naufragi dell’Invincibile Armada.



E l’avventura continua… - Le sorprese non sono finite, perché nella parte più settentrionale dell'isola d'Irlanda, la Wild Atlantic Way si congiunge a un altro degli itinerari automobilistici più scenografici del mondo, la Causeway Coastal Route, nell'Irlanda del Nord, che da Derry-Londonderry conduce fino a Belfast, dopo aver costeggiato alcuni dei tratti più spettacolari della Terra, come la favolosa Giant's Causeway, Patrimonio Mondiale dell'Umanità.



