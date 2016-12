Un selfie con i Beckam? a Londra è possibile

06:00 - Pochi posti al mondo come Londra vantano una tale lista di Vip e personaggi famosi da scovare in giro per locali e negozi. La capitale del Regno Unito è frequentata da un numero altissimo di personaggi importanti, e non solo quelli che vivono a Londra, ma anche quelli numerosissimi, he vi si recano per partecipare a eventi esclusivi e glamour, fra le luci scintillanti della città. Per non perdere nemmeno un’occasione per fare un po’ di vip watching, British Airways ha stilato una lista degli eventi e dei luoghi nei quali è molto probabile trovarsi accanto a una star: un piccolo decalogo per incontrare “casualmente” Beyoncè, salutare di persona il Principe William o scattarsi un selfie con Samuel L. Jackson.

Mahiki: sorseggiare un cocktail da star - Questo locale di Dover street ha il sigillo di garanzia posto dalla famiglia reale, ed è infatti famoso per essere frequentato dai principi Harry e William. Fra le altre star che lo hanno frequentato si annoverano l’attrice americana Lindsay Lohan, Rihanna, Usain Bolt e Harry Styles degli One Direction. Il club è molto conosciuto per i suoi cocktail, di cui il più famoso è il “Treasure Chest”: un mix di otto brandy e liquore alla pesca, arricchito da una bottiglia di champagne.



Royal Ascot: tentare la fortuna - Come suggerisce lo stesso nome, la Regina e il resto della famiglia reale presenzieranno alla corsa di cavalli più importante del Regno Unito, durante la quale i fantini gareggiano per un premio che supera i 5 milioni di sterline. Una “puntata” all’ippodromo e una foto che immortala la famiglia reale è assicurata!



Chiltern Fire House o i pompieri glam - E’ uno dei luoghi di Londra in cui le probabilità di vedere un VIP si alzano vertiginosamente: la prenotazione di un tavolo assicura un’ottima cena e sicuramente un gossip da raccontare al ritorno a casa. Di proprietà di André Balazs, l’uomo che possiede anche il mitico Chateau Monfort a Hollywood il Chiltern Fire è una caserma di vigili del fuoco dismessa, in cui vengono serviti gustosi piatti di carne a personalità come Kylie Minogue, Rita Ora e persino David Cameron.



Wimbledon: un giorno da campioni - David Beckham e sua moglie Victoria sono ospiti fissi agli stand dell’All England Club. Il torneo inglese per eccellenza attrae vip da tutto il mondo, come Hugh Jackman e Keira Knightley. Dal 29 Giugno al 12 Luglio.



Glastonbury Festival: tutto pronto per un’estate in musica - Per i very vip-watchers, il nome “Glasto” significa puro divertimento. I Foo Fighters, Kanye West e Lionel Richie saranno alcuni fra i protagonisti di questo famoso summer festival. Ci si potrebbe trovare a saltare in preda all’entusiasmo musicale in compagnia di Bradley Cooper, della modella inglese Kate Moss, e insieme a mogli e fidanzate (conosciute ormai come WAGs) di calciatori della Premier League, come la dolce metà di Wayne Rooney, Coleen. Dal 24 al 28 Giugno, Somerset.



Harrods: shopping da vip - Il più famoso negozio di Londra e il più grande d’Europa è una vera e propria calamita per personalità benestanti e famose. Situato nel quartiere reale di Kensington e Chelsea, Harrods attrae da sempre VIP come Beyoncè e Justin Bieber. Harrods ha anche uno store al Terminal 5 di Londra Heathrow, quindi tutti all’erta quando si attraversa l’aeroporto perché si potrebbero scovare delle celebrità intente in acquisti duty free poco prima di partire.



