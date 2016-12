Tutti in Finlandia, nella casa di Babbo Natale

Da Rovaniemi infatti viaggiando comodamente i bus, si può raggiungere il Villaggio di Babbo Natale, che si trova a 8 chilometri dal centro città. Infatti, nonostante il Natale arrivi una volta l’ anno, a Rovaniemi, in Finlandia, si può vivere la sua magia sempre. Rovaniemi in Lapponia è la città in cui vive Babbo Natale e i suoi piccoli aiutanti gnomi. I bambini possono conversare con il barbuto vecchietto oppure studiare alla scuola degli gnomi, o decorare biscotti di pan pepato con la moglie di Babbo Natale.



Le otto stagioni della Lapponia - A differenza delle nostra latitudini, il Grande Nord presenta otto diverse stagioni, ognuna delle quali con una propria luce diurna, propria temperatura e fenomeni naturali. Il susseguirsi delle stagioni offre la possibilità di praticare diverse attività. Durante il gelido crepuscolo invernale si possono attraversare foreste innevate e fiumi ghiacciati a cavallo delle motoslitte. Da Rovaniemi si può partire per raggiungere il Circolo Polare Artico, oppure fare una sosta nei ristoranti durante il giro per i negozi di souvenirs.



Il Museo del Grande Nord - Ma Rovaniemi offre anche altre distrazioni, tra le quali l'Arktikum, museo dedicato al Grande Nord . Arktikum offre ad un pubblico di tutte le età la possibilità di conoscere meglio la natura e la cultura della Lapponia con mostre ed esposizioni che offrono uno spaccato sul modo di vivere delle regioni più al nord del mondo dalla preistoria in poi. L’Arktikum è provvisto di ristorante, biblioteca e negozio di souvenir ed è situato nel centro di Rovaniemi sulle rive del fiume Ounasjoki.



La fauna del'estremo Nord - Non molto lontano da Rovaniemi ( 82 chilometri) ecco il Wildlife Park di Ranua che ospita circa 60 specie di animali selvatici grandi e piccoli che vivono nell'Artico o nelle regioni del Nord. Il Wildlife Park di Ranua è aperto durante tutto l'anno.



Per maggiori informazioni: www.visitfinland.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it