Trono di Spade: è l’Irlanda il Paese degli Stark

Come in passato, l' Irlanda del Nord è stato l'epicentro delle nuove puntate e Belfast , grazie alla presenza delle stelle della serie, si è trasformata in una Hollywood europea ancora una volta. La maggior parte degli appassionati della serie sanno che i principali elementi scenografici, incluso l'Iron Throne, si trovano nei Titanic Studios di Belfast o – a mezz'ora di macchina - in un altro studio cinematografico, alle porte del piccolo villaggio agricolo di Banbridge.

Una bella parte de Il Trono di Spade può essere visitata nell'arco di un fine settimana. Pullman o taxi vi possono condurre attraverso le spettacolari location. Itinerari autonomi, in macchina o in bicicletta, vi permetteranno invece di seguire il vostro ritmo, e un banchetto medievale potrà rappresentare un vero e proprio assaggio di Westeros, ovvero il mondo immaginario in cui si muovono gli eroi della serie tv.



Le porte di faggio - Avrete così l'opportunità di inserirvi negli scenari a vosro piacimento, farvi emozionare dagli spettacolari paesaggi, dare un'occhiata alle speciali 10 porte che oggi ornano pub, ristoranti e locande, non lontani dalle location-chiave oggetto delle riprese. Le porte sono minuziosamente intagliate nel legno di due faggi ultra bicentenari che provengono dalla tanto fotografata Dark Hedges, nella contea di Antrim, altrimenti nota come Strada del Re e apparsa nella seconda stagione della serie. Gli alberi, caduti al passaggio della tempesta Gertrude, che si è abbattuta sull'Irlanda del Nord nel gennaio 2016, sono stati recuperati e, a testimonianza di questa parte di storia, il loro legno è stato utilizzato per elaborate incisioni che raffigurano alcune scene della sesta stagione.



La dimora degli Stark - A memoria della vostra visita, assicuratevi l'originale passaporto ricordo “Journey of Doors Passport” che sarà timbrato in ognuna delle dieci location. Ed arricchite la vostra esperienza dei Sette Regni, con un Winterfell Tour a Castle Ward: proprietà del National Trust, si trova a meno di 50 km da Belfast e, nella prima stagione, è la dimora ancestrale degli Stark. Qui potrete incontrare i veri cani che hanno interpretato il ruolo dei metalupi, indossare i costumi di scena e cimentarvi con il tiro con l'arco, nel luogo esatto in cui Jon Snow e Robb Stark hanno insegnato al giovane Bran l'arte dello scoccare una freccia.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com