Tirolo: museo d’alta quota per chi ama le moto

Il museo trova prestigiosa dimora nel nuovo edificio polifunzionale Top Mountain Crosspoint che riunisce sotto uno stesso tetto la stazione a valle della nuova cabinovia Kirchenkar, un elegante ristorante panoramico, e questo nuovo museo. Il complesso è stato realizzato all'estremità meridionale della Valle dell’Ötztal, a pochi passi dal confine italiano - in Tirolo – Austria.



Moto Guzzi e Harley Davidson - Il Motorcycle Museum si estende su una superficie espositiva di 2.600 mq mettendo in mostra veri e propri gioielli tra cui spiccano: Motoguzzi, MV Augusta, Ducati, BMW, NSU, DKW, Zündapp, Triumph, Norton, Matchless, AJS, Brough Superior, Vincent, Honda, Henderson, Indian e - ovviamente - Harley Davidson. Veicoli di tutte le epoche, ci sono ad esempio Harley Davidson del 1914, 1926, 1938, degli anni ‘40 e ‘50.



Moto rarissime - Tra i pezzi speciali c’è una Brough Superior del 1939, costruita dal leggendario pilota George Brough, o una moto a due cilindri Indian costruita nel 1912. Il pezzo più antico in mostra risale al periodo imperiale, è una favolosa Laurin & Klement del 1905. Oltre alle due ruote, il Museo presenta alcune auto profondamente radicate nella storia delle corse: una Ferrari California Spider, una Porsche 959 e una Lotus 23 B.



Si scia fino a maggio - Il Crosspoint ospita anche la stazione a valle della Kirchenkar, una cabinovia all’avanguardia della tecnica con cabine per 10 persone che danno accesso al comprensorio sciistico di Obergurgl/Hochgurgl, una delle più rinomate destinazioni di sport invernali dell'Austria. Chiamata anche "The Diamond of the Alps", la regione vanta infatti 110 chilometri di piste immacolate, aperte da metà novembre fino ai primi di maggio. Durante la stagione invernale la neve è sempre garantita grazie alla posizione d'alta quota tra i 1.800 e 3.080 metri sul livello del mare. 24 moderni impianti di risalita - tra cui appunto il nuovo Kirchenkarbahn gondola con una portata oraria di 2400 persone - portano gli appassionati di sport invernali a godere delle piste più incontaminate d’Europa.



Per informazioni più dettagliate consultare il sito: www.obergurgl.com