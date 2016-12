Tirolo: l’idilliaco fascino della campagna

Ritorno alle origini o pizzico di avventura? Nella valle di Stubai , vicino al Brennero , la vacanza in fattoria con una notte nel fienile è un'esperienza bucolica che può costare fatica ma che regala grandi soddisfazioni. Da provare per chi ama il contatto con la natura e gli animali, per chi vuole conoscere le abitudini e le tradizioni del lavoro contadino o per chi è in cerca di una notte romantica, un po' selvaggia…

I contadini della Valle dello Stubai, riuniti nell'associazione “Die Stubaier Bauern”, aprono le porte delle loro dodici fattorie e fanno provare , se si vuole, naturalmente, la vera vita del contadino. ci si alza al canto del gallo, si impara a mungere le mucche e a tagliare l'erba con la falc, a macinare il grano. Il lavoro è scandito da regole e abitudini precise che, se si vuole, si possono apprendere in una vacanza presso le loro fattorie oppure durante una visita in giornata. Ogni fattoria offre un programma di attività diverso: assistere alla gestione delle stalle, svolgere i lavori nei boschi e nei campi, oppure aiutare a preparare i canederli, i famosi Stubaier Krapfen e altri prodotti tipici, come il pane, lo yogurt e il burro: l'utile ovvimante si unisce all'estremamente dilettevole e salutistico, gustando prodotti assolutamente naturali, freschi di giornata e squisiti.



12 fattorie per restare in forma - Untersillerhof, Portenhof, Sternhof, Kassnhof, Grȃbenhof, Roasnhof, Damelerhof, Omesberghof, Ladestatthof, Außerwieserhof, Fleckhof e Alpengasthaus Gleinserhof. Non sono tutte uguali, ognuna offre ai visitatori attività diverse: si va dalla fattoria rifugio di montagna, a quella con maneggio con la possibilità di fare equitazione, alla fattoria con spa, con orto aromatico e il servizio di vendita diretta dei propri prodotti. In comune hanno la posizione nell'incontaminata natura alpina della valle vicina ad Innsbruck, il capoluogo del Tirolo. Una vacanza in fattoria è anche un invito a stare in salute. Tosare l'erba, raccogliere fieno, mantenere i campi… sono queste le attività per restare in forma dei contadini dello Stubai.



Una notte nel fienile - Tra luglio e settembre si organizzano le “Stubaier Heunächte”, le notti nei fienili delle fattorie, per provare l'esperienza di pernottare in un fienile da 2 a 6 persone. Avvolti nel profumato fieno alpino in letti o sacchi a pelo, si può trascorrere così una notte romantica, un po' selvaggia. Sono inclusi, a seconda delle singole proposte, anche piccoli assaggi culinari da consumare durante la notte, come ad esempio vino, succhi o merende. E la mattina seguente, completata la notte nel fienile, viene servita la "Bauernfrühstück", la sostanziosa prima colazione del contadino.



Per maggiori informazioni: www.stubai.at

