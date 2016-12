Thermeland in Austria: viaggio nel benessere

Le sei terme riconosciute - Gli effetti distensivi e antistress dell’acqua termale sono stati accertati da uno scrupoloso studio scientifico. Risalendo da falde profonde fino a 3.000 metri, l'acqua sgorga in sei terme, ognuna dotata di un proprio carattere con particolari qualità: la Parktherme Bad Radkersburg, il Kurhaus Bad Gleichenberg, la Therme Loipersdorf, il Rogner Bad Blumau, la Heiltherme Bad Waltersdorf e la H2O Hotel Therme a Sebersdorf. Queste sei terme sono state le prime in Stiria a riconoscere l'effetto benefico che ha un bagno in queste acque, e si sono attivate per renderle accessibili al pubblico. In base poi al preciso grado di mineralizzazione della propria fonte termale, ciascuna ha sviluppato e messo a punto un suo specifico percorso di “cura e benessere”.



Una gastronomia d'eccellenza - Il territorio della Thermenland invita alla scoperta della gastronomia stiriana al di là della pur squisita Wiener Schnitzel e i saporitissimi wurstel, ma anche e a gustare i sapori del genuino olio di semi di zucca, dei saporiti prosciutti Vulcano e Turm, di raffinati distillati, marmellate e pane fatti in casa o cioccolato fatto a mano. E non mancano le offerte per gli sportivi: basta metter le scarpe da trekking o montare sulla bicicletta per escursioni su 13 piacevoli itinerari cicloturistici.



Per maggiori informazioni: www.thermenland.at



