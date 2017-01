Svizzera: un’avventura nelle viscere del ghiacciaio

Ampio oltre 5.500 metri cubi, il Padiglione del Ghiaccio (Eispavillon, appunto) racconta, con un inconsueto e creativo percorso che affascina grandi e piccoli, la storia del ghiacciaio nelle cui viscere si trova e, come una sorta di miniDisneyland delle vette, diverte con le sue invenzioni. Aperto nel 1960, completamente rivisitato nella primavera 2016, il Padiglione di ghiaccio stupisce con le sue scenografiche invenzioni, quali la simulazione di una valanga con effetti di luce e un'impressionante onda d'urto che si ripercuote in tutto il corpo.



Raggiungerlo è già un’avventura - Già il viaggio per raggiungere l’Eispavillon è una piccola avventura: si sale infatti da Saas-Fee (fra le più belle località alpine della Svizzera, antico villaggio d’origine walser, dove non è mai entrata una macchina e tutt’ora è bandito ogni veicolo, salvo slitte, carrozze, piccoli bus elettrici) passando dalle cabine dell’Alpin Express ai vagoni della funicolare Metro Alpin, la ferrovia sotterranea più alta del mondo, vero e proprio portento tecnologico che raggiunge in pochi minuti i 3.500 m del Mittelallalin. Qui, un’altra sorpresa: il ristorante girevole più alto del mondo, che ruota di 360° ogni ora, mostrando dalla sue vetrate un panorama unico, che spazia sulla catena del Mischabel, sulle Alpi vallesane e bernesi, fino all’Eiger e alla Jungfrau.



Straordinario viaggio nel cuore del ghiacciaio - Una galleria di una settantina di metri porta direttamente dalla stazione della funicolare nel cuore della grotta, ad oltre 8 m sotto la superficie del ghiacciaio. Un suggestivo gioco di luci, dove predominano le sfumature bianco-blu, illumina il percorso, che fa scoprire come è, visto dall’interno, un crepaccio. Il tutto, con l’accompagnamento di musica. Procedendo nel percorso, si scoprono il fascino austero e terribile dei ghiacciai e le inaspettate forme di vita di cui sono l’habitat, piccolissimi animali a stento visibili a occhio nudo, veri campioni di sopravvivenza. E ancora, si ammira una serie di imponenti sculture di ghiaccio o si è catturati dall’illusione di un mondo sottomarino, con cavallucci, pesci, delfini…a 3.500 m sopra livello del mare! Misticismo, racconti, leggende, messe in scena spettacolari permettono di scoprire in modo nuovo e coinvolgente l’affascinante, potente e delicato nello stesso tempo, mondo dei ghiacci. La grotta non è un museo statico, ma un mondo attivo e contemporaneo: vi si tengono infatti spettacoli e concerti, si espongono opere d’arte, e ci si può anche sposare in una candida e nuda cappella dagli arredi rigorosamente di ghiaccio, o festeggiare eventi particolari in una cornice veramente unica.



Informazioni: www.myswitzerland.com