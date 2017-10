Svizzera: pesci pirahna e draghi di Komodo tra le Alpi

A Losanna , in Svizzera , è stato recentemente aperto Aquatis , il più grande vivaio d’acqua dolce d’Europa . Filo conduttore di questa fantastica struttura è l’acqua come risorsa vitale e l’universo degli organismi che la popolano: dai pesci alle piante. Un luogo di osservazione e scoperta con una superficie espositiva di 6’000 metri quadrati dedicati a quanto di più spettacolare vive nelle acque dolci del Pianeta.

L'acqua dolce, fonte di vita, si rivela lungo tutto un percorso straordinario con esemplari emblematici e fedeli ambientazioni da togliere il fiato. La visita copre una superficie totale di 3.500 metri quadrati su due livelli, comprendenti una mostra permanente, due sale espositive temporanee e spazi didattici.



Tecnologie digitali - Il percorso permette di ammirare animali viventi (pesci, rettili e anfibi) all'interno di una scenografia totalmente coinvolgente e interattiva, con l'aiuto di tecnologie digitali innovative. E' già considerato il più grande acquario di acqua dolce in Europa. Più che un acquario o un rettilario, Aquatis è un viaggio eccezionale attraverso gli ambienti d'acqua dolce più affascinanti del nostro pianeta. Aquatis è al tempo stesso uno spazio di svago, un polo di educazione all'ambiente e una piattaforma di scambio tra il grande pubblico e gli scienziati.



Specie rarissime - Quatis propone un viaggio tra specie rarissime: come il famigerato Drago di Komodo, che molti considerano un residuo del Giurassico, l’incredibile Luccio Alligatore del Mississipi, che assomiglia a una rettile marino della preistoria, oppure i temibili Piranha del Rio delle Amazzoni. Aquatis infatti è suddiviso in quattro aree geografiche al primo piano che riguardano le Alpi, il Lago Lemano, il Rodano e il Mediterraneo.



Tutti i continenti - Il secondo piano è dedicato invece agli altri continenti: l'Africa, i suoi laghi con i pesci variopinti ed enormi coccodrilli; l’Asia con le sue foreste di mangrovie e il groviglio di rami immersi in acque salmastre, le sue curiose riso-piscicolture e anche il lungofiume Mekong con i suoi villaggi galleggianti; l’Oceania, lungo il Pioneer River un fiume che sfocia a livello della Grande Barriera Corallina: l'America del Sud, la foresta amazzonica con i suoi fiumi volanti, e ammirate la flora e la fauna tropicali, comprendente arapaïma e piranha.



Per maggiori informazioni: www.aquatis.ch