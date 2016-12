Svizzera: a voi il treno più pazzo del mondo

E Pilatus è anche il nome dello stupefacente trenino che porta in cima alla grande montagna di Lucerna. L'ideatore di questa spettacolare cremagliera per la risalita del monte Pilatus fu l'ingegnere Eduard Locher nel XIX secolo. E In molti lo presero per pazzo, visto i vertiginosi – è il proprio caso di usare questo termine – problemi tecnici che l'impresa doveva affrontare. La pazza idea divenne però realtà con l'inaugurazione, nel 1899, della linea lunga 4.618 m che portava da Alpnachstad al Pilatus Kulm, la vetta. La linea fu servita da un treno a a vapore fino al 1937.



Capolavoro ingegneristico - Quest'opera d'arte fu costruita in 400 giorni da 600 uomini. Quella che ad oggi resta la cremagliera più ripida del mondo è considerata un capolavoro di ingegneria. Straordinaria ai suoi tempi, autentica e modernissima nel XXI secolo.Con una pendenza del 48% è a tutt'oggi il treno a cremagliera più ripido al mondo. Il tutto fu possibile grazie all'idea geniale di realizzare due ruote a cremagliera orizzontali che furono anche presentate all'Esposizione mondiale di Parigi del 1889. Fu un concetto rivoluzionario che destò scalpore.



Anche in cabinovia - Dal 1956, la vetta del Pilatus è raggiungibile anche dall'altro lato della montagna.Partendo da Kriens, vicino a Lucerna, si sale con una cabinovia panoramica fino a Fräkmüntegg e da lì si prosegue con una grande funivia a due cabine. In questo modo è diventato possibile fare l'Anello d'Oro, un'escursione circolare in cremagliera, funivia e cabinovia, abbinata a una crociera sul Lago dei Quattro Cantoni, che non manca di entusiasmare ogni estate le migliaia di turisti che visitano la regione di Lucerna. D'inverno, quando la cremagliera è ferma, i visitatori risalgono con la funivia per ammirare il sole dalla vetta e il panorama delle cime oppure per praticare gli sport invernali.



