Svezia bizzarra: i 10 hotel più stravaganti

06:00 - Svezia: un’immensa nazione ricca di paesaggi selvaggi e panorami suggestivi, ma anche ospitale e ricca di storia. Abbiamo scelto dieci alberghi per una vacanza diversa, talvolta a contatto diretto con la natura, altre volte assolutamente cool.

Dormire sugli alberi - Il Tree Hotel a Harads, in Lapponia, è situato in una foresta dove ogni stanza è una casetta sugli alberi disegnata e arredata da famosi architetti e designer scandinavi. L'albergo ha una forte connotazione ecosostenibile ed è il primo al mondo ad avere una sauna sugli alberi. L'immersione nella grandiosa natura incontaminata svedese è totale e il luogo offre molteplici attivitá all'aria aperta.



L'albergo galleggiante - Sull'isola di Tjörn, nell'arcipelago della regione del Bohuslän a nord di Göteborg, si trova il primo albergo galleggiante della Svezia, Salt & Sill (sale e aringhe). Al ristorante di Salt & Sill si possono degustare frutti di mare e pesce freschissimi. Un'altra esclusiva dell'hotel è la sauna più veloce al mondo, costruita in una barca.



Un albergo subacqueo - L'albergo Utter Inn consiste di una stanza subacquea per due persone di 25 metri quadri che si trova a 3 metri sotto il livello del mare. Si trova a Västerås, sul lago Mälaren non lontano da Stoccolma. Ha un ponte galleggiante costruito come una tradizionale casetta di legno svedese rossa che si trova a 1 km dal porto e nel prezzo della camera è inclusa una barchetta a remi per poter esplorare il lago con le sue tante isolette. È aperto da aprile a ottobre.



Dormire in Jet - All'aereoporto Arlanda di Stoccolma l'hotel Jumbo Stay è costruito dentro uno Jumbo dismesso e parcheggiato proprio nell'aeroporto principale della capitale. L'albergo offre diverse categorie di stanza dalla suite di lusso nella cabina dei piloti a stanze più economiche per un massimo di quattro persone.



Nelle viscere della terra – Emozioni assicurate al Sala Silver Mine, l’albergo con le stanze più profonde del mondo: 155 metri sotto la superificie della terra. La camera è circondata da sentieri sinuosi, grotte e laghi sotterranei nella vecchia miniera d'argento di Sala, che si trova nella Svezia Centrale a circa 120 chilometri da Stoccolma.



Ritorno alle origini - Sulle rive del lago Skärsjön, a due ore da Stoccolma, si trova il Kolarbyn Ecolodge, una struttura ricettiva nel mezzo di una foresta dove vivevano e lavoravano i vecchi carbonai svedesi. Kolabryn organizza avventure nella natura come il tour dei lupi, safari alle alci o al castoro. L'albergo è aperto da aprile a novembre e le ecolodge sono costruite dentro capanne coperte da corteccia e muschio, secondo una tecnica antica. Non c'è acqua né elettricità nelle stanze, ma letti con pelli di pecora, un camino e buonissimo profumo di bosco.



Come una rock star - Si può dormire come una stella del rock per una notte alloggia al The Rock Star Floor del Mornington Stravaganza, nel centro di Göteborg, dove si può disporre di un intero piano con quattro camere, un soggiorno comune, una terrazza privata con sauna e accesso privato al parcheggio.



Albergo nel ghiaccio - Alloggiare in una stanza dell' Icehotel è un'esperienza unica. L'albergo, costruito con 21.500 metri cubi di neve e 900 tonnellate di ghiaccio, è una mecca per il viaggiatore curioso e l'appassionato di arte e design. Infatti vengono ogni anno chiamati i migliori artisti del ghiaccio e designer della luce per dar forma a questa meraviglia dell'ingegno umano e dell'incanto della natura. L'albergo è solitamente aperto da metà dicembre a metà aprile ma dal 2011 ha anche un'apertura estiva.



Iglootel - Il 17 gennaio 2015 è stato inaugurato l’Iglootel, un grande edificio di neve che collega diversi igloo dove l’ospite può vivere un’esperienza artica unica. L’hotel -chiuso in estate- si trova appena fuori la cittadina di Arjeplog, 70 km a sud del Circolo Polare, sul lago di Hornavan, il lago più profondo della Svezia. La struttura comprende due igloo utilizzati come sala da pranzo, uno con un bar (fatto di ghiaccio), un altro che funziona come lounge, dieci igloo con camere fino a sei posti letto e infine un igloo senza tetto dove ci si riunisce attorno al fuoco vivo e con tre vasche di legno colme di acqua calda, oltre che due tipi di sauna. Diversamente da altri hotel di neve o ghiaccio, tutti gli igloo hanno un pavimento di legno.



Dormire in carcere- Il Langholmen hotel nel centro sud di Stoccolma, è una ex prigione smantellata del 1975. Tutte le celle sono state trasformate in stanze d'albergo e camerate d'ostello con un design originale che richiama la funzione originaria. La struttura ha un parcheggio all'interno delle mura, un caffè e ristorante e un piccolo museo sulla prigione.



Maggiori informazioni: www.visitsweden.com